Waterschap Rivierenland organiseert fotowedstrijd WaterPracht

41 minuten geleden

Nieuws 119 keer gelezen

REGIO • 750 jaar Waterschap Rivierenland: een mooi moment om bij stil te staan. En om vast te leggen. Waterschap Rivierenland daagt iedereen uit om het Rivierenland in te gaan en een foto te maken met als onderwerp ‘WaterPracht’.

Dit jaar is het 750 jaar geleden dat het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied ontstond. Graaf Floris V van Holland regelde dat. In de eeuwen die volgen komen er dijken, dammen, stuwen en gemalen om het water te beheersen. En, we merken het allemaal, water blijft uitdagingen bieden: extreme regen, periodes van droogte, kwaliteit van water. Was het vroeger de strijd tegen het water. Nu is dat een strijd òm het water.

Thema fotowedstrijd

Water is dus van alle tijden. Dat zie je terug in het prachtige landschap. 750 jaar Waterschap Rivierenland is een mooi moment om daar even bij stil te staan. En om dat vast te leggen. “We dagen je dan ook uit om het gebied in te gaan en een foto te maken met als onderwerp ‘WaterPracht’. Hoe zie jij dit terug wanneer je buiten om je heen kijkt? Maak die foto en doe mee aan onze fotowedstrijd. Upload je foto vóór 21 mei 2023”, aldus Waterschap Rivierenland.

Leuke prijzen

Een onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen, bestaande uit de de vier ‘grafen’: drie vaste fotografen van het waterschap, voorgezeten door de dijkgraaf. Daarbij kijken ze naar twee categorieën deelnemers: jeugd tot 18 en volwassenen. De winnaar van elke categorie krijgt persoonlijk bericht. Ook maken ze de winnaars bekend door hun foto’s te delen via hun kanalen en tonen ze andere mooie inzendingen. De winnaars ontvangen hun foto uitvergroot op plexiglas. Onder de overige deelnemers verloot het waterschap 10 cadeaupakketjes met o.a. een fotocadeaubon van 25 euro.

Voor meer informatie: www.waterschaprivierenland.nl/750jaar.