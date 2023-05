Nieuwe look met Meerkerkse blikvangers voor fietstunnel onder A27

MEERKERK • De fietstunnel onder de A27 in Meerkerk kreeg maandag een compleet nieuwe look.

Cliënten van de plaatselijke zorgboerderij Keet by Peet en Meerkerkse jongeren voorzagen, onder leiding van graffitideskundige Ruud Kooger, de beide wanden van zeer herkenbare afbeeldingen: onder meer de watertoren, de ophaalbrug over het Merwedekanaal en de Bonkmolen.

Het initiatief hiervoor nam Petra de Bruijn van Keet by Peet. “Tijdens het schoonmaken van de kerk, in september, zei een vrouw die hier wel eens wandelt met haar kleinkind dat ze zich stoorde aan de graffiti en de teksten in de fietstunnel”, blikt ze terug. “Dat was de aanleiding om hiermee aan de slag te gaan.”

Handtekening

De Meerkerkse onderneemster nam contact op met wijkambassadeur Jan Ottevanger, er volgde een vergadering met de jongerenwerker en het resultaat was groen licht om de wanden van de fietstunnel aan te pakken. Via de jongerenwerker werd daarnaast ook de hulp van de Meerkerkse jongeren ingeschakeld.

Maandag werd eerst het blauw van de lucht en het groen van het gras aangebracht, waarna later de afbeeldingen erop kwamen. “En als laatste mogen onze cliënten ook nog hun handtekening zetten, want het is tenslotte een kunstwerk”, glimlacht Petra.