Rondrit Glijen en Rijen op Hemelvaartsdag

1 uur geleden

Nieuws 160 keer gelezen

REGIO • Arresleeclub Glijen en Rijen uit Alblasserdam organiseert op donderdag 18 mei weer de traditionele Hemelvaartsrit.

De start is om 10.30 uur vanaf de Vuilendam. Daarna slaat de stoet linksaf de Gijbelandsedijk op richting de Meulenbroek in Bleskensgraaf. Daar gaat men linksaf de brug over en dan meteen rechtsaf naar de Dorpsstraat, Abbekesdoel en het Oosteinde in Oud-Alblas.

De stop is bij Vertoeven bij Verhoeven aan het Oosteinde 8 Oud-Alblas. Dat vindt plaats om ongeveer 11.30 of 11.45 uur. Om 12.15 is dan het vertrek verder naar het Oosteinde, de Dorpsstraat en het Westeinde. Bij de kruising met Veerweg houdt de stoet rechts aan richting Alblasserdam. Op dee kruising gaat men rechtsaf naar Oude Torenbrug en de Randweg in Alblasserdam.

Bij de rotonde linksaf Plantageweg en helemaal naar boven tot aan Haven. Daar rechtsaf de Haven op. In de bocht gaat men links de Kraanbaan op en wordt er rond 12.45 of 13.00 uur gestopt bij Landvast. Het vertrek hiervandaan is om 13.45 uur naar het Cortgene en dan bij de kruising met de Blokweerweg gaat men naar rechts. Dan de tweede rechts: de Van Eesterensingel op. Bij de kruising Plantageweg links af en bij de rotonde rechtdoor langs de Alblashof. De stoet vervolgt de weg via de Mesdaglaan, Rembrandlaan en de Vondellaan. Net voor kruising met Randweg gaat men linksaf op de Vondellaan richting Kortland. Aan het eind van die weg gaat men linksaf naar de Kortlandse brug, de Kooiwijk en de Peperstraat. Op de kruising links en meteen rechts af Noordzijde op. Aan het einde gaat men links af, oversteken en daarna rechts af Heulenslag op. Daar wordt ongeveer 14.45 uur gestopt op nummer 36a.

Om 15:30 uur is het vertrek en gaat men verder de Heulenslag op richting de Kerkstraat in Bleskensgraaf. Dan rechtsaf de brug over en linksaf de Hofwegen in en dan door tot het eindpunt bij de Vuilendam. Daar arriveert de stoet rond 16.00 uur.