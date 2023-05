Doetsekom in Giessenburg investeert met spaaractie in warmwaterpanelen

1 uur geleden

Nieuws 146 keer gelezen

GIESSENBURG • In samenwerking met Duurzaam Molenlanden lanceert de Doetsekom/Sportcafé ’t Kommetje deze maand een duurzame spaaractie.

“Bij de Doetsekom nemen wij het milieu serieus en daarom proberen wij hier zoveel mogelijk rekening mee te houden in de uitvoering van onze werkzaamheden”, zegt beheerder Kees Commijs.

“Vorig jaar hebben we bezoekers aangemoedigd om petflesjes terug in te leveren, maar zonder een tegenprestatie bleek dit in de praktijk toch niet echt van de grond te komen. Na de invoering van statiegeld op blikjes eerder deze maand hebben we met het team een duurzame spaaracties op poten gezet. Het doel is een win-win actie te creëren voor jong en oud. Onze bezoekers ontvangen na inlevering van een statiegeld drinkflesje of -blikje bij onze horecagelegenheid een muntje. Deze muntjes zijn gemaakt van houtvezel biologisch afbreekbaar materiaal. Tegen inlevering van een muntje bij een volgende bestelling ontvangen ze hiermee per munt een korting van 10 eurocent bij Sportcafé ’t Kommetje. De overige 5 eurocent investeren we gegarandeerd in extra warmwaterpanelen, om het zwemwater op een duurzame manier te verwarmen. Uiteraard is het ook mogelijk het muntje volledig te doneren, hiervoor staat een spaarvarken op de toonbank. Een actie die ook door Duurzaam Molenlanden is omarmd.”