Plantenactie voor de Dorpskerk in Schelluinen

SCHELLUINEN • Op woensdag 10 mei wordt er weer een plantenactie gehouden in Schelluinen.

Vrijwilligers van de plaatselijke dorpskerk rijden vanaf het einde van de middag door het dorp met een groot assortiment aan perkplantjes. Vooraf wordt er huis-aan-huis een flyer bezorgd met daarop het assortiment en de prijzen.

Net als voorgaande jaren is er een divers aanbod te koop. Deze editie wordt er ook potgrond verkocht. Handig voor iedereen die zijn of haar tuin wil aankleden dit voorjaar, of als tip voor de komende Moederdag. Verder worden er deze jaargang ook verrassingsbakken verkocht, met daarin diverse groenten.

De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke Dorpskerk.