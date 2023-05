Kindermarkt in Nieuwpoort brengt 800 euro op voor Oekraïne

NIEUWPOORT • Vorige week donderdagmiddag was het een gezellige drukte in de brede school in Nieuwpoort, waar CBS Eben Haëzer en OBS De Knotwilg een kindermarkt organiseerden voor Oekraïne.

De opbrengst was ruim 800 euro.