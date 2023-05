ingezonden mededeling

Business Open: ‘Leuk om andere ondernemers te helpen’

REGIO • Netwerken draait niet enkel om het binnenhalen van nieuwe klanten. Minstens zo belangrijk is het opbouwen én onderhouden van relaties. Daar weten ze bij Business Open alles van. Met locaties door heel Nederland kan het niet anders of er is ook een afdeling van deze netwerkclub in Molenlanden. In Noordeloos om precies te zijn.

Als we binnenkomen, is Fred van Fred van den Heuvel Wijn- en Drankenhandel bezig met de afronding van zijn 10-minutenpresentatie. We ontdekken dat de Nederlanders verantwoordelijk waren voor de uitvinding van cognac. De aanwezigen vinden het duidelijk een interessant verhaal. “Als we een keer geen presentatie hebben, kunnen we Fred dan niet vragen om twee flessen drank mee te nemen en er iets over te vertellen?” vraagt een van hen na afloop, als de zaal in de Maria Johanna Hoeve langzaam leegstroomt.

De bijeenkomsten zijn eens in de twee weken en elke bijeenkomst kent een vast verloop. Tijdens het ontbijt stellen de deelnemers zich voor en stellen ze een gerichte zoekvraag. Dat kan een bedrijf zijn waar iemand mee in contact wil komen, maar ook iets anders waar de betreffende persoon de hulp van het netwerk bij kan gebruiken. Dan volgt de presentatie van een van de leden en afsluitend volgt een ronde waarin er wordt gekeken naar antwoorden op de zoekvragen.

“De Maria Johanna Hoeve is onze vaste thuisbasis, maar soms vindt een van de leden het leuk om de presentatie op de zaak te houden. Zo waren we al eens te gast bij Kontakt Mediapartners en bij Van der Wal Interieurs”, vertelt voorzitter Marieke van der Veen. “Ik werkte voor Bastiaan de Groot van ABC Scherm en hij vroeg of ik het leuk vond om eens mee naar een ontbijtsessie te gaan. Toen ben ik blijven hangen”, lacht ze. Met haar bedrijf Marn is More doet ze de boekhouding voor haar klanten, maar ze maakt ook planningen bij evenementen. “Ik vind het lastig om mezelf het label van office manager of administrateur te geven. Ik ben gewoon een regeltante en zo zet ik me ook in bij Business Open. Ik vind het leuk om mensen te helpen waar ik kan.”

Dat geldt ook voor Anita Reynders. Met haar bedrijf Anita Reynders Fotografie richt ze zich op portretfotografie, bedrijfsfotografie en bruidsfotografie. “Het is fijn dat je bij Business Open met elkaar mee kunt denken, dat je elkaar helpt en met gelijkgestemden aan tafel zit. Wat bij mij ook zeker meespeelde om lid te worden, is dat ik uit mijn proeflidmaatschap al enkele opdrachten haalde.” Elles Sprenger van Inner Circles Consultancy heeft op dit moment zo’n proeflidmaatschap. “Ik werk als strategisch bedrijfsconsultant veel bij opdrachtgevers op locatie en ik mis het om te sparren met mede-ondernemers. Ik mis de reflectie die je normaal met collega’s wel zou hebben. En dit netwerk voelt heel veilig. Als iemand aangeeft het pitchen spannend te vinden, dan is dat best een grote stap en zeker onder ondernemers. Hier kan dat gewoon.”

