Omwonenden leveren kritiek op bouwplannen Park Rietveld in Noordeloos

14 minuten geleden

Nieuws 96 keer gelezen

NOORDELOOS • Omwonenden hebben kritiek op hoe de gemeente bij de nieuwbouwplannen van Park Rietveld in Noordeloos omgaat met hun belangen.

Een technocratische instelling, zo bestempelen de omwonenden de opstelling van het gemeentebestuur van Molenlanden in een zienswijze, gericht aan de gemeenteraad. ‘Wij voelen ons niet serieus genomen. We betreuren de passieve houding en het wijzen naar andere partijen.’

Zij stellen op een laat tijdstip op de hoogte te zijn gebracht. ‘Vervolgens blijkt het plan in beton gegoten te zijn. Wij hebben, op ons initiatief, meermaals gesprekken met de projectontwikkelaar en gemeente gevoerd. Echter, het plan moest aan zoveel eisen voldoen dat voor daadwerkelijke aanpassingen geen ruimte was.’

Sociale koopwoningen

Park Rietveld is een nieuwbouwproject aan de rand van Noordeloos. De geplande 45 woningen komen op het bedrijventerrein van Rietveld aan de Singel. Het gaat daarbij om sociale koopwoningen voor starters en kleine huishoudens, eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Op de woningbouw an sich zijn de bezwaarmakers zeker niet tegen. ‘Wij onderkennen het maatschappelijk belang voor het dorp.’ Zij stellen dat de door hen voorgestelde aanpassingen de kwaliteit van het plan alleen maar ten goede komen.

Wandelpad

De belangrijkste aanpassing is het schrappen van de meest westelijke woning in het plan (zie afbeelding). ‘Deze verhindert het uitzicht, is een inbreuk op onze privacy en van deze woning kan meer overlast worden verwacht. Het enige genoemde argument om de woning niet te schrappen is de financiële haalbaarheid van het project. Dat is echer op basis van niet onderbouwde financiële gronden. Een geringe wijziging in de samenstelling van de woningen - een reductie van zestien naar veertien sociale koopwoningen - geeft ruimte in de exploitatie.’

De omwonenden hebben daarnaast bezwaar tegen de westelijke ingang van het wandelpad. ‘Daar loopt het pad pal langs onze percelen. Zo wordt onze privacy onevenredig geschonden. De ligging van het pad is zodanig dat iedereen zo in onze tuinen en woningen kan kijken. Daarnaast leidt het pad tot overlast van loslopende huisdieren die hun behoefte doen en opgeschoten jongeren.’