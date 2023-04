ingezonden mededeling

7 dingen die je moet weten als je nieuw bent bij sportweddenschappen

1 uur geleden



REGIO • Sportweddenschappen zijn een beetje een wetenschap op zich. Het kan soms verwarrend zijn voor geïnteresseerde en nieuwe gokkers. Welke markten moeten worden gebruikt? Of hoe werkt een cash out of Aziatische handicap weddenschap? Toch moet de nodige tijd worden besteed om de termen te leren. Het gaat om betere kansen voor de eigen weddenschappen en meer zekerheid bij het inzetten van echt geld.

Zoals bij alle onderwerpen vereist sportweddenschappen een gespecialiseerde woordenschat. Veel aanbieders van weddenschappen hebben dezelfde bewoordingen gevonden. Dit spreekt ook voor de ernst van een aanbieder. Het beste is om alleen bij gerenommeerde bookmakers voor sportweddenschappen in Nederland te selecteren en te spelen. Hier zijn de beste wedkansen te vinden en kan men vertrouwen op de veiligheid en ernst.

De gokker moet vertrouwen hebben in de gokmarkten en precies begrijpen hoe de afzonderlijke weddenschappen werken. Al het andere is amateuristisch en leidt uiteindelijk meestal tot verliezen. Maar ook het eigen geldbeheer en de manier waarop een sportweddenschap wordt benaderd, moeten optimaal worden bestudeerd.

Ken de gokmarkten

De weddenschapsmarkten vormen het gehele aanbod van een aanbieder van sportweddenschappen. In veel gevallen worden er voor een bepaald evenement enkele honderden of zelfs duizend weddenschappen aangeboden. Statistisch gezien is ongeveer 25% van deze weddenschappen raak, d.w.z. één op de vier. Dat is niet erg veel.

Bekijk het hele aanbod aan weddenschappen en vraag u af of u werkelijk met elke weddenschap iets kunt doen. Als dit niet het geval is, is het een goed idee om te googelen en meer te weten te komen. Vermijd misschien de gokmarkt die u in het begin wat onduidelijk is. Ongeacht of het gaat om 1 x 2 weddenschappen, over/under weddenschappen of handicap markten, het loont altijd om precies te weten hoe een weddenschap werkt, dat alleen al verhoogt de spanning van het wedden en voorkomt mogelijke teleurstellingen.

De gokkansen begrijpen

Wedkansen zijn niets anders dan waarschijnlijkheden en kansberekeningen. Dit betekent dat de analyse van de bookmaker een bepaalde waarschijnlijkheid oplevert voor de uitkomst van een gebeurtenis, die vervolgens wordt uitgedrukt in de betting odds. De winkansen in het aanbod van de bookmaker zijn echter niet noodzakelijkerwijs ook de echte kansen.

Dat komt omdat de bookmaker de kansen wat lager vaststelt, zodat hij uiteindelijk zelf winst kan maken. De onderzoeksinspanningen van de bookmakers zijn zeer groot voor de grote competities en bekende competities, omdat daar ook de meeste weddenschappen worden afgesloten. Kleinere markten krijgen niet dezelfde aandacht, maar moeten daarom nog slechtere wedkansen accepteren. Het is echter zeker de moeite waard om de weddenschappen te vergelijken en te zien welke bookmaker op dit moment de beste aanbiedingen heeft.

Plan uw weddenschappen – installeer geldbeheer

Elke gokker moet nadenken over zijn of haar inzet, omdat het er ook om gaat geen onnodig financieel risico te nemen. Inzetten voor sportweddenschappen moeten bestaan uit geld dat niet nodig is en in het ergste geval ook verloren kan gaan. Dit vereist echter een goed geldbeheer. Hierbij bepaalt de gokker zelf de minimale en maximale inzet en de limieten die hij voor zichzelf vaststelt.

Het gaat erom dat hij zijn inzet vaststelt in het bereik van 2-5 % van zijn eigen bankroll. Dit voorkomt dat het rekeningsaldo snel naar nul gaat. Ook moeten moeilijke tijden met een langere reeks verliezen kunnen worden overleefd zonder dat de bankroll in de problemen komt.

Bespreek voorwedstrijd en live weddenschappen

Beide soorten weddenschappen zijn legitiem, maar vereisen een andere aanpak. Een pre-match bet kan zeer goed worden onderzocht en kan dus op lange termijn worden voorbereid. Live weddenschappen daarentegen zijn gebaseerd op plotselinge gebeurtenissen en vereisen snelle beslissingen. Het is daarom noodzakelijk om voor het begin van het evenement een structuur vast te stellen op welke gebeurtenis met een bepaalde live weddenschap moet worden gehandeld.

Dit vereist een nauwgezette voorbereiding. In principe moet iedere gokker overtuigd zijn van zijn eigen analyse en deze vervolgens uitvoeren. Zogenaamde tips van deskundigen zijn vaak niet goed onderzocht en dienen een heel ander doel.

Overweeg cash out opties

De Cash Out geniet een grote populariteit, hoewel het vooral de mogelijke winst vermindert. Elke gokker heeft de mogelijkheid om een weddenschap met winst te verkopen als de score gunstig is, waarbij het risico dat er kort voor het einde iets gebeurt waardoor de hele weddenschap zou kunnen wankelen, wordt doorgegeven.

De opties van een cashout, gedeeltelijke cashout en auto-cashout moeten vooraf worden onderzocht en bij twijfel worden gebruikt als de situatie zich daartoe leent. Een zekerheid achter de hand hebben wanneer de score krap is, kan veel geld veiligstellen.

Ontdek de bonusaanbiedingen

Ook de verschillende bonussen die een bookmaker aanbiedt, moeten door een nieuwe speler in overweging worden genomen. Allereerst is er de welkomstbonus, die meestal de meest aantrekkelijke bonus is die een bookmaker aanbiedt. Daarnaast zijn er andere manieren om bonusgeld of gratis weddenschappen te verdienen met stortingsbonussen. Toernooien, gokspellen en andere promoties kunnen het aanbod afronden.

De bonusvoorwaarden moeten echter goed gelezen worden. Een blik op de algemene voorwaarden van de bookmaker, die meestal algemene regels over bonussen bevatten, is ook een taak. Hier moet je uitzoeken wat er moet gebeuren om het bonusgeld te kunnen uitbetalen. De bonusvoorwaarden moeten tot in de puntjes worden toegelicht. In geval van nood kan de klantenservice helpen met uitleg.

Probeer verschillende weddenschappen uit

Iedere gokker moet zijn eigen weg vinden. Er zijn veel gokkers die altijd op slechts één markt wedden, maar dit minimaliseert de kansen om in totaal te winnen. Sommige wedmarkten zijn zeer dynamisch en kunnen grote winsten opleveren. Het is de moeite waard om het totale aanbod te verkennen.

Maar kijk uit in het wedaanbod van een bookmaker! Soms zijn er verschillende weddenschappen verborgen, maar ze beschrijven allemaal dezelfde gebeurtenis. De twee markten “X onder 0,5 doelpunten” of “X scoort niet in de wedstrijd” zijn precies dezelfde uitspraak. Ze hebben echter niet altijd dezelfde voorspellingskansen. Speel altijd de hogere als je een markt hebt gekozen.

Conclusie over de belangrijke kennis voor sportweddenschappen beginners

Of het nu gaat om Amsterdam, Nieuwpoort of een andere regio: sportweddenschappen zijn booming! Wedden is zeker niet ongecontroleerd als je je eerst goed informeert. Het helpt ook om een paar rondes voor jezelf te spelen zonder daadwerkelijk een weddenschap te plaatsen en de winsten en verliezen een keer te tellen.