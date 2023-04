NPO Radio 1-programma Dijkstra & Evenblij Ter Plekke zendt uit vanuit Sliedrecht

Het NPO Radio 1-programma Dijkstra & Evenblij Ter Plekke zendt zondagavond 30 april uit vanuit Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht.

‘Daar worden op dit moment nieuwe woningen gebouwd op grond die vervuild raakte door de Chemours-fabriek in Dordrecht’, melden de makers in een persbericht. Zij herdenken in hun programma de Merwedegijzelaars, honderden jonge mannen uit onder andere Sliedrecht, die in 1944 door de Duitsers werden weggevoerd.

In de baggerhoofdstad van Nederland gaat het ook over Het Grote Baggerboek van Ilja Leonard Pfeiffer. Oud-boswachter Jacques van der Neut vertelt over een soap in de Biesbosch, burgemeester Jan de Vries neemt plaats in de verhoorwagen en er is livemuziek van Le Motat.

Belangstellenden zijn welkom om de uitzending bij te wonen. Inloop van 19.30 tot 20.00 uur. De radio-uitzending is van 20.00 tot 22.00 uur en is ook te volgen bij BNNVARA op NPO Radio 1 en nporadio1.nl