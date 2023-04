Lekkerlandse speeltuin Middelweg begint feestelijk aan seizoen

NIEUW-LEKKERLAND • Ruim achthonderd leden en donateurs telt speeltuin Middelweg in Nieuw-Lekkerland. Het leek of ze er allemaal bij waren woensdag 26 april toen wethouder Johan Quik het lint van de nieuwe molen doorknipte, zo gezellig druk was het er.

Voorzitter Pleun Meerkerk houdt een openingstoespraak die door de haperende microfoon nauwelijks te horen is, maar dat mag de pret niet drukken. Ook de wethouder is, door diezelfde microfoon, slecht te verstaan, maar het lint doorknippen gaat prima. Op de achtergrond klinkt muziek van het draaiorgel, kinderen roepen en lachen, ouders drinken koffie en houden (soms) hun kinderen een beetje in de gaten.

Jubileum

De speeltuin bestaat dit jaar 75 jaar, wat in juni gevierd wordt met een expositie van foto’s uit de historie van de vereniging. De jubileumtentoonstelling vindt plaats in ’t Waellant.

Alcoholvrij

De voorzitter kwam zelf als kind nooit in de speeltuin. “Ik groeide op aan de andere kant van het dorp”, vertelt hij. Pas toen hij zelf kinderen kreeg bezocht Meerkerk de plek waar hij nu voorzitter is voor het eerst, ongeveer acht jaar geleden. Hij werd al snel voor het bestuur gevraagd. Samen met de andere bestuursleden schreef hij meteen historie. “We hebben de speeltuin in 2015 rook- en alcoholvrij gemaakt, tijdens openingstijden. We waren de eerste speeltuin in Molenlanden die dat deed.”

Rolstoel

De nieuwe molen die Quik mocht openen staat op de plek van een versleten speelford. “Oud-bestuurslid Cees Visser heeft de molen ontworpen. Het eerste model maakte hij van ijsstokjes. Uniek Speelprojecten heeft de molen voor ons gebouwd. Aanvankelijk wilden we hem 6 meter hoog maken, maar dan hadden we een vergunning moeten aanvragen. Deze is 4 meter. Binnenin is een speelhuisje en aan de achterkant zit een glijbaan. We hebben er kunstgras omheen gelegd zodat kinderen in een rolstoel er ook bij kunnen komen. In de toekomst komt er misschien een schommel waar je met een rolstoel op kunt.”

Ontmoetingsplek

De speeltuin wordt gedragen door dertig vrijwilligers. “We hebben drie commissies: klussers, toezichthouders die ook het snoepwinkeltje bemensen en een activiteitencommissie. Voor volwassenen schenken we elke dag gratis koffie en thee. Er is namelijk ook een doelgroep die hier komt voor een praatje, want Middelweg is ook een belangrijke ontmoetingsplek.”

Picknicktafels

De drukte tijdens de opening onderstreept de woorden van Meerkerk. Kinderen verdringen elkaar rondom tafels met bakken snoep, bij alle picknicktafels drinken ouders koffie, moeders met kinderwagens wisselen verhalen uit, in de zandbak scheppen peuters zand in de laadbak van een speelgoedvrachtwagen, een vriendinnengroepje laat de familieschommel dansen, opa’s en oma’s halen herinneringen op.

Vrijmarkt

Morgen is het weer feest in de speeltuin aan de Rom. Krayenhoffstraat: van 13.00 tot 16.00 uur is er een vrijmarkt. Voor meer informatie: http://www.speeltuinmiddelweg.nl/