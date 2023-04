met korte video

Koninklijke onderscheidingen in Molenlanden: negen inwoners krijgen in eerste sessie een lintje

1 uur geleden

Nieuws 759 keer gelezen

MOLENLANDEN • Een aantal inwoners van de gemeente Molenlanden ontving woensdagochtend een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Theo Segers reikte in de eerste sessie aan negen inwoners van Molenlanden in De Til te Giessenburg een lintje uit.

Jan de Bruijn uit Schelluinen

Al jaren is Jan de Bruijn vrijwilliger bij voetbalvereniging Schelluinen in verschillende functies. Hij was wedstrijdsecretaris en voorzitter en helpt nu als vrijwilliger bij het onderhoud, de kaartverkoop, bedient het scorebord tijdens wedstrijden, is gastheer, verslaggever voor de radio en ombudsman voor de club. Ook was hij voorzitter van biljartvereniging Schelluinen en was de drijvende kracht als contactpersoon richting de gemeente en de KNBB.

Jan de Bruijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Corrie van den Dool-Prins uit Hoornaar

Corrie van den Dool-Prins was bestuurslid van het Ouderencomité Hoornaar, waar zij activiteiten organiseerde en begeleidde, zoals een bazaar en verschillende uitstapjes. Ook zat zij in het bestuur van de Seniorenraad Molenlanden, voorheen Giessenlanden. Tegenwoordig is Corrie een actieve vrijwilliger bij de maandelijkse Open Eettafel in Hoornaar. Ze regelt daar het vervoer voor de bezoekers, houdt de aan- en afmeldingen bij en onderhoudt het contact met het zalencentrum.

Corrie van den Dool-Prins is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Paul Eikelenboom uit Groot-Ammers

Paul Eikelenboom is medeoprichter van volleybalvereniging WIK in Groot-Ammers. Hij was bij de club ook actief als voorzitter en trainer. Ook is Paul scheidsrechter en verzorgde theorie- en praktijklessen voor toekomstige scheidsrechters.

Sinds 2015 is hij als scheidsrechter meer actief op regionaal niveau, verleent hij diverse hand-en-spandiensten en is hij voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Paul is daarnaast secretaris van de Stichting Boerderij en Erf. Deze stichting zet zich in voor het behoud van boerderijen in het werkgebied Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden. Hij organiseert voor Boerderij en Erf cursussen, symposia, excursies en lezingen en heeft een belangrijke rol in de uitvoering van projecten. Ook is hij secretaris van de J.W. Ooms Stichting in Ottoland en Asperen. De stichting beheert de literaire en kunstzinnige nalatenschap van schrijver Johannes Willem Ooms.

Paul Eikelenboom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Anton Hol uit Arkel

Anton Hol was 10 jaar lang trainer van voetbalvereniging ASV Arkel en is tot op heden actief bij de club als hoofd van de onderhoudsploeg. In deze rol draagt hij zorg voor het onderhoud van de grasvelden en de accommodatie en opent vrijwel dagelijks de gebouwen.

Anton Hol is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tinie Hol-Vroege uit Arkel

Tinie Hol-Vroege was 26 jaar lang kantinebeheerder bij voetbalvereniging ASV Arkel. Tegenwoordig is zij gastvrouw in de bestuurskamer en organiseert ze de lotto. Ook zorgt ze voor het onderhoud van het AED-apparaat en organiseert ze reanimatiecursussen.

Tinie Hol-Vroege is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Humphrey Prins uit Arkel

Humphrey Prins is vrijwilliger bij voetbalvereniging ASV Arkel, waar hij trainer en coach is van meerdere meisjesteams. Ook organiseert hij diverse toernooien en de jubileumvieringen en is lid van de kantinecommissie. Humphrey is ook vrijwilliger bij de Stichting Arkel 1000, die elke vijf jaar de feestweek in Arkel organiseert. Hij helpt bij het opbouwen, inrichten en afbreken van de feesttenten. Ook is hij verantwoordelijk voor het licht en geluid en de horeca. En hij is lid van het bestuur.

Tot slot is hij vrijwilliger bij het initiatief Proef de Kerst in Arkel. Hij helpt bij het plaatsen van de kerstboom op het dorpsplein, regelt de hoogwerker en ondersteunt bij andere klusjes.

Humphrey Prins is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gijs Sterk uit Arkel

Gijs Sterk was kampbegeleider bij het Jeugdkamp de Zwervers in Vuren. Tegenwoordig is hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging ASV Arkel, hij coördineert de kantinewerkzaamheden en helpt regelmatig achter de bar, daarnaast is hij hoofd van de inkoop en heeft oog voor het lief-en-leed bij de club.

Gijs is tevens vrijwilliger en bestuurslid bij Tennisvereniging Arkel, waar hij de kantine beheert, de inkoop verzorgt en zijn medevrijwilligers coördineert.

Gijs Sterk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilda Krijgsman-’t Lam uit Giessenburg

Hilda Krijgman-’t Lam is vrijwilliger bij de Gereformeerde Maranathakerk in Giessenburg, zij doet bezoekwerk en is sinds 1995 lid van de activiteitencommissie. Samen met haar echtgenoot coördineert zij de zaalverhuur in het kerkgebouw en maakt ze de zalen schoon. Ook is Hilda vrijwilliger bij de vrouwenorganisatie Passage op de afdeling Giessenburg en is zij lid van het bestuur. Bij de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk is ze actief bij Het Vakantiebureau. Hier ondersteunt ze ouderen en mensen met een beperking tijdens hun vakantie op Nieuw Hydepark in Doorn.

Daarnaast was zij actief aan boord van het vakantieschip ‘Prins Willem-Alexander’. Ze begeleidde de gasten bij activiteiten en was lid van het zorgteam.

Hilda Krijgsman-’t Lam is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan Lock uit Giessenburg

Tot 2004 was Jan Lock eigenaar van binnenvaartschip ms ‘Terra Nova’. Dit jaar schonk hij het schip aan de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) om het van de sloop te redden, nadat in 1997 bekend werd dat het schip niet meer economisch gebruikt kon worden.

Jan is vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Terra Nova. Deze stichting beheert en onderhoudt het historische binnenvaartschip - type ‘luxe motorschip’ - ms ‘Terra Nova’. De Terra Nova dient tevens als vlaggenschip van de LVBHB. Jan is ook schipper op dit schip en neemt namens de LVBHB deel aan grote nautische manifestaties en evenementen. Hij coördineert het onderhoud van het schip en verzorgt vergaderingen en excursies ten behoeve van de fondsenwerving. Voorheen realiseerde hij de restauratie en het verkrijgen van de status ‘Varend Monument’. En onderhield hij de contacten met organisaties op het terrein van varend erfgoed. Ook was hij lid van de schouwcommissie. De voorzitter stelt dat de betrokkene ‘onvervangbaar’ is en vanwege zijn verdiensten is hij benoemd tot erelid.

Verder is Jan Lock voorzitter van de bewonersvereniging Bilderhof in Giessenburg. Hij coördineert daar het groenonderhoud, leiding- en loodgieterswerk en het onderhoud aan wegen en paden. Ook is hij medeorganisator van het jaarlijkse feest. Onder zijn leiding werd het recreatiepark in overleg met gemeente en provincie eind 2021 omgevormd tot een buurtschap voor permanente bewoning.

Jan Lock is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.