Lintjesregen: liefst 22 inwoners uit Vijfheerenlanden gedecoreerd

36 minuten geleden

VIJFHEERENLANDEN • Maar liefst 22 inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden zijn tijdens de Lintjesregen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Vanaf vandaag mogen 21 van hen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Eén van hen, de 35-jaar jonge Emine Koca, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sjors Fröhlich reikte hen de onderscheidingen vanochtend uit in het Van der Valk hotel in Vianen. De gedecoreerden verrichten al tientallen jaren uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Simon Beijer, 77 jaar, Leerdam

De heer Beijer is sinds 2008 in verschillende functies actief geweest als vrijwilliger voor de wijkgemeente Kerk aan de Linge van de Protestantse Gemeente Leerdam. Zo was hij diaken (2008-2020), lid van commissie Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking en maakt hij deel uit van de redactieraad van het kerkblad (2008-heden). Naast het kerkelijk leven maakt de heer Beijer zich buitengewoon verdienstelijk op cultureel gebied. Zeg je Theatergroep La Troupe dan is de heer Beijer daar onlosmakelijk mee verbonden. Vanaf 1997 was hij op de achtergrond de spin in het web voor deze theatergroep en in 2007 trad hij toe tot het bestuur. Eerst als penningmeester en later als voorzitter. Ook Stadspodium Go heeft vele jaren op zijn vrijwillige inzet kunnen rekenen (2008-2019).



Jaap Benschop, 55 jaar, Tienhoven aan de Lek

De heer Benschop is al vanaf 1996 actief in de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde kerk in Ameide. Hij was voorzitter, maar ook als diaken (1996-2002), ouderling (2002-heden) én catecheet (2008-heden) was en is hij actief als vrijwilliger. Daarnaast heeft de heer Benschop zich negen jaar lang vrijwillig ingezet als bestuurslid voor de Calvijnschool.



Désirée Biermans-Van Leeuwe, 62 jaar, Leerdam

Mevrouw Biermans-Van Leeuwe is al sinds 2007 vrijwilligster. Ze begon bij de Molen van Sloten en heeft daar tot op heden inmiddels vele functies vervult. In 2009 volgde daarnaast Welcome Amsterdam. Ook dat doet ze nog steeds. Ze heeft gewerkt als verkoopster voor Unicef (2011-2017) en bij Sail Amsterdam was ze sinds 2015 enkele jaren intensief betrokken als coördinator. Mevrouw heeft ondersteund tijdens de oprichting van het inloophuis Esperanza in Badhoevedorp en daarna vele taken verricht (2015-2019). Maar dat is nog niet alles. Ook heeft ze van 2015 tot op heden als verpleegkundige en bureauliste gewerkt voor de 4 Daagse Nijmegen. Tot slot was ze vorig jaar ook nog informatrice bij de VVV in Leerdam (2022).

Corrie van Cuylenburg, 64 jaar, Vianen

Mevrouw Van Cuylenburg kiest al sinds 2003 een doel en gaat dan voor dat goede doel zoveel mogelijk geld ophalen. Dit doet zij op zeer creatieve wijze door oneindig veel appeltaarten te bakken en die te verkopen, op markten te staan, sponsorlopen te organiseren, bedrijven te benaderen enz. Zo heeft ze al voor vele goede doelen tienduizenden euro’s opgehaald. Denk hierbij aan doelen als KiKa, Alpe d’Huzes, Stichting ALS, Assante kindertehuis in Kenia maar ook mindere bekende namen.

Kees van Dijk, 74 jaar, Zijderveld

Meneer Van Dijk is al sinds 1968 actief als vrijwilliger. Hij startte als enthousiaste voorzitter bij plattelandsjongeren vereniging Jong Gelre (1968-1979) en werd vervolgens bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Kalfshouderijen (1983-2001). Gedurende die tijd trad hij ook toe als bestuurslid en voorzitter van de Oranjevereniging Zijderveld (1989-2004). Meneer was jarenlang actief betrokken bij het bedrijfsleven als lid van de klankbordgroep Bedrijven bij de Rabobank Vianen-Meerkerk (2000 – 2010) en bestuurslid bij Univé (2005 tot 2012). Ook is hij jarenlang voorzitter geweest en thans nog bestuurslid bij stichting verenigingsgebouw De Krooshof in Zijderveld, waar iedereen altijd een beroep op hem mag doen.



Adrie van Felius, 66 jaar, Leerdam

Al 50 jaar haalt meneer Van Felius oud papier op in Leerdam. Dit doet hij bij de Calvijnschool, appartementencomplexen, verschillende ondernemers en nog een aantal particulieren. De opbrengst hiervan gaat volledig naar v.v. Leerdam Sport’55. Wie denkt dat het om een beetje papier gaat heeft het mis. Het gaat toch om zo’n dertig grote (zestigvoet) zeecontainers op jaarbasis. Weer of geen weer, meneer Van Felius rijdt zijn vaste ronde op de bakfiets.



Irka Heestermans-Goes, 60 jaar, Vianen

Mevrouw Heestermans-Goes is al sinds 1987 in de weer als vrijwilligster bij Harmonie Orkest Excelsior Vianen. Hier geeft zij met veel passie muziekles en door middel van workshops laat zij kinderen op jonge leeftijd kennismaken met muziekinstrumenten. Ook verzorgde zij hier jarenlang het secretariaat en is zij bestuurslid. Daarbij steekt ze graag de handen uit de mouwen door allerhande activiteiten te organiseren.

Jeroen Jekel, 62 jaar, Vianen

Meneer Jekel zet zich al meer dan veertig jaar in als conservator voor Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps (1981-heden). Begin jaren ‘80 nam de heer Jekel, samen met twee medestudenten, het initiatief om de collectie van het Utrechtse studentenleven te documenteren. In 1985 is de Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps opgericht dankzij de heer Jekel, waardoor een professionaliseringsslag is gemaakt. Zo zijn samenwerkingen aangegaan met het Utrechts Archief en het Universiteitsmuseum in Utrecht. Sinds lange tijd is de collectie van het Corpsmuseum daar ondergebracht

Wim de Jong, 71 jaar & Gerdi de Jong, 70 jaar, Meerkerk

Het echtpaar De Jong ontvangt een Koninklijke onderscheiding onder andere voor het vele vrijwilligerswerk voor de Ichthuskerk in Meerkerk.

De heer De Jong was actief als koster (1991-2019), preekvoorziener en jeugdouderling (2010-heden). Van 2004 tot 2011 zette hij zich in als marktmeester van de jaarmarkt in Meerkerk. Daarnaast is hij ook nog steeds als voorzitter betrokken bij Buurtvereniging Julianastraat (vanaf 2013) en lid van de Technische Commissie bij SV Meerkerk (sinds 2021).

Mevrouw De Jong is, net als haar man, van 1991 tot 2019 koster geweest bij de Ichthuskerk in Meerkerk en tevens ook preekvoorziener (2014-heden). Ook zij is nog altijd actief betrokken bij de kerk en vanaf 2005 lid van de Commissie Informatie, waar ze de rol van (web)redacteur op zich heeft genomen. Daarnaast beheert zij sinds 2019 de voorraad in de kerk, als lid van de Inkoop Commissie. Naast haar bijdrage aan de kerk zet ook zij zich in voor Buurtvereniging Julianastraat (sinds 2013) en voor het koor Pro Deo (sinds 2015) waar ze voor beiden penningmeester is.

Rob Kleijwegt, 60 jaar, Leerdam

De heer Kleijwegt is al 35 jaar actief als vrijwilliger in het kerkelijk leven. Hij heeft daarin vele activiteiten ontplooit. Hij begon in 1987 als jeugdouderling in de Goede Herderkerk in Delft. In 1997 werd hij jeugdouderling in de Gereformeerde Kerk in Doorn, waar hij ook nog drie jaar waarnemend voorzitter van de kerkenraad was. Bij de PKN in Broek op Langedijk was meneer Kleijwegt vier jaar clubleider bij Solid Friends (tienerclub) en van 2007-2010 voorzitter van de kerkenraad. Ook was hij in 2013-2014 Projectleider om geld in te zamelen voor kinderen op weg naar volwassenheid in Java. Vanaf 2015 is hij mede organisator van een Gemeente Groei Groep bij de PKN wijkkerk ‘Aan de Linge’ in Leerdam. Inmiddels is hij sinds 2019 voorzitter geworden binnen deze kerk. Naast zijn grote inzet voor de kerk is de heer Kleijwegt nog op vele andere terreinen actief. Zo heeft hij in 1988 de oud-leden vereniging van de CSR (studentenvereniging Delft) opgericht, is daar een aantal jaren bestuurslid geweest en neemt hij actief deel aan de vormingsraad. Sinds 2016 is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren de Leyderdam, sinds 2017 voorzitter van de commissie vaststelling Leidraden en Handreikingen stichting Rioned (de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en sinds 2020 toezichthouder bij zorginstelling de Wittenberg in Haaften.

Evert Klok, 67 jaar, Leerbroek

De heer Klok zet zich al sinds 1988 vrijwillig in. In eerste instantie als secretaris van de basisschool in Leerbroek (1988-2004). Maar snel volgen ook vrijwilligersactiviteiten bij de SGP. Zo was hij van 1991 tot en met 2004 lid van de schaduwfractie en ondersteuner van de SGP-fractie in de voormalige gemeente Zederik. Bij de Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek heeft hij meer dan 25 jaar de functie van diaken en/of ouderling vervuld, waarvan daarnaast ook een groot deel als scriba (1995-2022). Sinds 2007 is hij voorzitter van mannenvereniging Maranatha.

Koos Kraaijkamp, 91 jaar, Vianen

De activiteiten van de heer Kraaijkamp zijn al in 1973 begonnen, toen hij zich aanmeldde als vrijwilliger bij de Utrechtse Sportstichting Samen Verder (USSV). Hier draagt hij al jaren zorg voor het vervoer van en het zwemmen met mensen met een beperking. Ook voor het organiseren van activiteiten kan de organisatie steevast een beroep doen op de heer Kraaijkamp. Daarnaast brengt hij nog altijd het parochieblad rond voor de Parochie Heilige Drie-Eenheid in Vianen. En dat al vanaf 1975. Als algemeen begeleider van sportavonden bij Sportvereniging de Recreanten kunnen ze ook nog elke week op hem rekenen, ook tijdens de avondvierdaagse. Tot slot was decorandus van 1998 tot 2020 mede-initiatiefnemer en bestuurder van wooninstelling De Regenboog in Vianen, waarmee hij mensen met een beperking een thuis gaf.

Mieneke Lever-Van Dieren, 73 jaar, Lexmond

Al lang is mevrouw Lever-Van Dieren voor veel verschillende organisaties als vrijwilligster actief. Bijzonder is het correspondentschap dat ze vanaf 1974 al overnam van haar vader voor de regionale kranten Vijfheerenlanden en Het Kontakt (tot 2015). En ook haar vrijwilligerswerkzaamheden bij Passage in Lexmond gaan ver terug (1993-2021). Van 1996 tot 2000 en van 2005 tot 2007 was ze vrijwilliger bij de kerk Lux Mundi in Lexmond. En voor Dorcas in Lexmond, waarvoor ze kleding, geld en voedsel inzamelde, was zij ook bijna 20 jaar actief. Voor de Stichting Vrienden van Roemenië in Lexmond verzorgt ze al sinds 2000 de nieuwsbrief en is ze een aantal keer mee geweest op reis.

Leonora Lopulalan-Thenu, 68 jaar, Leerdam

Mevrouw Lopulalan-Thenu ontwerpt en vervaardigt vaandels en banieren voor (geloofs)gemeenschappen of organisaties over de hele wereld. Zij doet dit bij speciale gelegenheden en ten behoeve van optochten en gebedswandelingen. Regelmatig reisde zij ook af naar deze landen om het geloof op een positieve manier uit te dragen. In 2007 was het 600 jaar geleden dat de voormalige gemeente Leerdam stadsrechten verkreeg. Ter ondersteuning van de festiviteiten die toen plaatsvonden heeft zij een vaandel met het gemeentewapen van Leerdam aangeboden.

Jan Schaafsma, 80 jaar, Hei- en Boeicop

De heer Schaafsma was betrokken bij de heroprichting in 2004 van het Schuttersgilde St. Martinus en St. Antonius Lexmond en Hei- en Boeicop. Vanaf die datum tot heden is hij een zeer actief lid van het Gilde in de functie van Schutmeester. Daarnaast legt hij verbinding met de jeugd door voorlichting te geven op basisscholen en bij evenementen. Hij is ook al 17 jaar een zeer actief bestuurslid van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop. In al die jaren heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de belangrijke rol die deze bloeiende Historische Vereniging speelt in de dorpsgemeenschap. Naast deze activiteiten is hij van 1992 tot 1999 ook nog secretaris geweest van de Oranjevereniging Hei- en Boeicop en is hij sinds 2015 bestuurslid bij Buurtvereniging de Bosseheul.

Tjitske Scholtens-Ekema, 86 jaar, Leerdam

Mevrouw Scholtens-Ekema is in 1992 begonnen als vrijwilligster bij woonzorgorganisatie Huis ter Leede in Leerdam. Zij heeft dit 30 jaar gedaan en is recent daarmee gestopt. Een paar keer in de week ging zij met de koffiekar langs om de bewoners koffie te geven. Wekelijks hielp zij op vrijdagavond bij de weekafsluiting en begeleide de bewoners daarbij. Bij vrijwel alle activiteiten die in het verzorgingshuis worden georganiseerd hielp mevrouw Scholtens een handje mee. En ook bij het uitserveren van maaltijden in het restaurant, of als een helpende hand in de keuken bood zij zich aan.

Roel Schroot, 65 jaar, Leerdam

De heer Schroot begon zijn vrijwilligerscarrière al in de jaren ‘80 voor Roeivereniging Leerdam en de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Ook doneert hij al sindsdien maandelijks bloed en plasma. Van 1998 tot 2010 was de heer Schroot voorzitter bij Stichting Vrienden van De Tuinfluiter, een dagverblijf voor meervoudig gehandicapte kinderen. Ook Scouting Hagemans in Leerdam kon op zijn voorzitterschap rekenen (2002-2022). Sinds 2012 is de heer Schroot ook secretaris van ‘Linge Goed - Onze Zaak’ die als vereniging zo’n 80 eigenaren van Lingelandjes vertegenwoordigt. En vanaf de oprichting in 2014 is de heer Schroot daarnaast betrokken bij Stichting Liniewacht. Eerst als vrijwilliger, sinds 2017 eveneens voorzitter. Tot slot collecteert de heer Schroot jaarlijks ook nog voor meerdere goede doelen.



Arend Sprong, 86 jaar, Leerdam

Meneer Sprong heeft onlangs zijn 70-jarig jubileum als organist gevierd. Hij heeft zich voor vele kerken ingezet, zoals in Gorinchem, Leerdam, Vuren en Heukelum. Maar hij was ook actief als bariton en muzikant bij en als dirigent van verschillende koren zoals bijvoorbeeld de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin in Leerdam.

Ina de Stigter-Vos, 65 jaar, Nieuwland

Mevrouw De Stigter-Vos begon in 1985 als secretaris bij de Oranjevereniging in Nieuwland. In 1989 werd zij vrijwilligster bij de plaatselijke EHBO. Zij heeft dit ruim zeventien jaar gedaan. Van 1995 tot 2010 was mevrouw De Stigter wekelijks maaltijdbezorger bij Tafeltje Dekje. En twaalf jaar heeft zij in het bestuur gezeten van buurtvereniging De Vliet (2004-2016). Eerst als secretaris en later als penningmeester. Ook nu is zij nog altijd actief betrokken bij de 5 jaarlijkse feestweek van de buurtvereniging. Sinds 2007 tot heden is mevrouw De Stigter-Vos als vrijwilligster actief bij ASVZ. Zij begeleidt en onderneemt daar activiteiten met cliënten die een verstandelijke beperking hebben. In 2015 is mevrouw nog gestart als penningmeester bij Vrouwen van nu. Daarnaast collecteert zij voor Jantje Beton en de Hartstichting. Voor deze laatste stichting is zij naast collectant ook coördinator voor de andere vrijwilligers.

Theo Willemse, 56 jaar, Ameide

De heer Willemse verricht sinds 1987 vrijwilligerswerk en zet zich al ruim 35 jaar in voor (met name) de jeugd van de Hervormde Kerk Ameide Tienhoven. Zo was hij (jeugd)ouderling en (jeugd)diaken. Hij was ook medeoprichter en voorzitter van de Gospeltheek in Noordeloos. In 1997 is de heer Willemse mee gegaan op een werkvakantie naar de Dominicaanse Republiek via World Servants. Een jaar lang bereiden jongeren en begeleiders zich voor op hun reis en wordt via acties geld ingezameld om de reis en het goede doel te financieren. In de afgelopen jaren volgden nog vier reizen, waarbij hij als bouwleider of hoofdbegeleider aanwezig was.