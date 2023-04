Binnenkort eerste paal twaalf appartementen Oranjeburgh in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Het slaan van de eerste paal voor het project Oranjeburgh, twaalf appartementen aan de Irenestraat te Groot-Ammers, is weer een stap dichterbij gekomen.

Om daadwerkelijk te mogen starten met bouwen is naast de vergunning ook een voorwaarde dat er zeventig procent van de appartementen verkocht moet zijn. Inmiddels is de benodigde handtekening van het laatste penthouse gezet en is hiermee de verkoopdrempel behaald om te kunnen starten met bouwen.

Op dit moment zijn er nog drie appartementen te koop, waarvan één onder optie. De makelaar, Kees Kooyman van Kooyman Eigen Huis, heeft de contacten met de geïnteresseerden. Binnenkort zullen de kopers bij de notaris passeren en verwacht Blokland Bouwpartners half mei te kunnen starten met de heiwerkzaamheden op locatie. Meer informatie: www.oranje-burgh.nl