ingezonden mededeling

Ontdek hoe je anoniem kunt betalen op het internet

55 minuten geleden

REGIO • In een wereld waar digitale transacties steeds meer de regel worden, groeit ook het belang van anoniem betalen. De anonimiteit van contant geld lijkt spijtig genoeg te verdwijnen. Gelukkig kan anonimiteit op het internet je helpen om je (financiële) privacy te beschermen en om het risico op fraude en identiteitsdiefstal te verkleinen. Er zijn een aantal manieren om privacybewust online betalingen uit te voeren. Hieronder lichten we het toe.

Bitcoin: een anonieme betalingsoptie

Bitcoin is een populaire keuze voor anonieme betalingen, maar het is belangrijk om te weten dat het niet volledig anoniem is. Hoewel Bitcoin-transacties niet direct aan je identiteit zijn gekoppeld, kunnen ze nog steeds via de blockchain worden getraceerd.

Bovendien eisen veel exchanges, in navolging van de internationale wetgeving, dat je bij grote aankopen je identiteit moet verifiëren. Hierdoor is je identiteit gekoppeld aan de aankoop. Er zijn wel platforms die niet aan deze wetgeving zijn onderworpen en/of die geen strenge identiteitscontroles uitvoeren. Immediate future is hier een voorbeeld van.

Prepaid Bitcoin-betaalkaarten: een stap dichter bij anonimiteit

Prepaid Bitcoin-betaalkaarten bieden een extra laag anonimiteit en zijn heel nuttig bij het uitvoeren van online betalingen. Je koopt deze kaarten vooraf met Bitcoin en geeft de code door aan de ontvanger, die de waarde van de kaart kan verzilveren. Aangezien er geen directe link is tussen de kaart en je identiteit, wordt het wel heel moeilijk om de transactie naar jou terug te brengen.

Monero en Zcash: privacygerichte cryptocurrencies

Bitcoin is eigenlijk niet ontworpen als een echte privacycoin. Sommige cryptomunten zijn dat wel. Als je op zoek bent naar een meer anonieme manier om online te betalen, overweeg dan privacygerichte cryptomunten als Monero en Zcash. Deze zijn speciaal ontworpen om transacties te versleutelen en te verbergen, waardoor ze aantrekkelijker zijn voor gebruikers die hun financiële privacy willen beschermen.

Anonieme prepaid creditcards of giftcards

Een andere optie om anoniem online te betalen, is het gebruik van anonieme prepaid creditcards. Deze kaarten kunnen met contant geld worden gekocht bij fysieke winkels en dit zonder dat je persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Ze zijn echter vaak beperkt in gebruik en kunnen niet worden gebruikt voor terugkerende betalingen of abonnementen.

Giftcards en tegoedbonnen kunnen ook worden gebruikt voor anonieme online betalingen. Je kunt deze kaarten kopen bij fysieke winkels of online zonder je identiteit prijs te geven, bijvoorbeeld door te betalen met Bitcoin of door contant te betalen. Dit kan een oplossing zijn om anoniem te bestellen bij sommige webshops.

Anoniem online betalen is mogelijk

Anoniem betalen op internet is belangrijk om je financiële privacy te beschermen en het risico op fraude en identiteitsdiefstal te minimaliseren. Hoewel geen enkele methode perfect is, zijn er verschillende opties om uit te kiezen. Terwijl het misschien niet ideaal is voor online transacties, biedt contant geld nog steeds de hoogste mate van anonimiteit bij het uitvoeren van betalingen. Voor bepaalde aankopen zou je daarom kunnen overwegen om zelf ter plaatse te gaan en gewoon cash te betalen.