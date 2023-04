Bijeenkomsten over delen elektrische auto in Molenlanden

MOLENLANDEN • Stichting Duurzaam Molenlanden verzorgt de komende tijd vijf informatieve avonden over het delen van een elektrische auto. Deelnemers aan het initiatief kunnen kosten besparen en dragen bij aan een duurzamere gemeente.

Simon Bor uit Goudriaan: “Samen autodelen is relatief nieuw in onze gemeente Molenlanden. Sinds dit jaar rijdt de eerste elektrische deelauto succesvol in Giessenburg. Stichting Duurzaam Molenlanden houdt vijf avonden rondom de elektrische deelauto, in vijf verschillende kernen. We vertellen wat autodelen precies is, we luisteren naar een gebruiker en je kunt zelf de elektrische auto van dichtbij bekijken.”

De avonden vinden plaats op de volgende data, in de volgende dorpen:

• 15 mei (aanvang 19.30 uur) in Giessenburg in de Dorpskamer;

• 23 mei (aanvang 19.30 uur) in Goudriaan in de Multistee;

• 24 mei (aanvang 20.00 uur) in Nieuwpoort in Cafetaria De Poort;

• 6 juni (aanvang 19.30 uur) in Bleskensgraaf in de Speeltuin De Kindervreugd;

• 12 juni (aanvang 19.30 uur) in Nieuw-Lekkerland in het Jeugdhonk (naast de brandweer).

Goedkoper

Bor: “Autodelen is goedkoper en is goed voor het milieu, want door te delen hebben we minder auto’s nodig. Hoe dit voor iemand uitpakt, kunnen we met een geïnteresseerde samen berekenen. Als er buiten de vijf genoemde kernen meer dorpen zijn die graag een avond over de deelauto willen, komt Stichting Duurzaam Molenlanden op uitnodiging ook daarheen.”

Voor meer informatie: www.duurzaammolenlanden.nl