Definitief punt achter woningbouw in De Hoeken in Hoornaar; initiatiefnemers verkopen grond

HOORNAAR • Na jarenlang getouwtrek over het al dan niet bouwen van woningen in gebied De Hoeken in Hoornaar hebben de initiatiefnemers nu besloten er een punt achter te zetten. De grond is verkocht.

Meerdere plannen voor woningbouw kwamen in de afgelopen jaren op tafel; het gemeentebestuur gaf uiteindelijk groen licht voor de bouw van zes villa’s bij De Hoeken. ‘Het ging daarbij om woningen van ruim 1 miljoen euro per stuk’, laten de initiatiefnemers, onder wie Arie de Leeuw, in een reactie weten. ‘Wij hebben na hierover nagedacht te hebben de conclusie getrokken dat wij hier niet gelukkig van worden én dat Hoornaar hier niet op zit te wachten. Daarom hebben we besloten de grond te verkopen en alles te laten zoals het was.’

Daarmee verdwijnt het plan voor onder meer een ‘Krasse Knarrenhof’ met woningen voor senioren en starterswoningen van tafel, net als het realiseren van een natuurgebied als achtertuin voor Hoornaar. De initiatiefnemers zien desondanks niet in wrok om. ‘De G van Gelijk is minder waard dan G’s van Geluk, Gezondheid en Geloof.’

Pachters

Koper van de grond is Teus Dekker uit Alblasserdam, onder meer eigenaar van de Farmshop Cowporation aan de rand van zijn woonplaats. ‘De huidige pachters blijven de grond pachten. Zij kunnen naar eigen inzicht dit gebruiken voor hun agrarische bedrijfsvoering. Een gedachte waar wij ons gelukkig bij voelen.’

Dat geluksgevoel gaat ook op voor het feit dat bewoners van de Oudendijk enkele jaren geleden de kans hebben gekregen om een stuk van De Hoeken te kopen en zo hun achtertuin te vergroten. ‘De Hoeken werd zo kleiner, maar het woongenot groter.’