Onthulling van bijzondere plaquette in Nieuw-Lekkerland

30 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Wethouder Arco Bikker onthult op donderdag 4 mei in Nieuw-Lekkerland een bijzondere plaquette. Hierop staan de namen van mensen die werden geboren, woonden of overleden in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk en sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De onthulling zal zijn om 16.00 uur. De speciale gedenkplaat is een initiatief van onder meer de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en de Stichting tot Behoud en Gebruik van de Oude Begraafplaats in Nieuw-Lekkerland. Deze stichting plaats ook een nieuw bankje voor de bezoekers van de begraafplaats. De herdenking wordt omlijst met passende muziek door muzikanten van Apollo.

Stille tocht

Wat later op de dag vindt de herdenking verderop in het dorp plaats. Deze start met een stille tocht die vanaf Het Carillon om 19.30 uur vertrekt richting het oorlogsmonument. De stille tocht wordt begeleid door trommelaars van Muziekvereniging Apollo. De jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers is in het Wielewaalpark, tegenover Woonzorgcomplex ‘t Waellant. Publiek wordt gevraagd daar rond 19.40 uur aanwezig te zijn.

Gedichten en toespraken

Tijdens de herdenking lezen leerlingen van de School met de Bijbel De Schakel gedichten voor en zijn er toespraken van wethouder Arco Bikker en dominee A.A. Wisman. Aansluitend worden de kransen gelegd en is er een defilé langs het monument. Het orkest van Muziekvereniging Apollo levert ook hier een bijdrage.