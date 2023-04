Moederdag ontbijtactie in noordwesten van Alblasserwaard

REGIO • Het is inmiddels een prachtige traditie in zes dorpen in het noordwesten van de Alblasserwaard; de Moederdag ontbijtactie.

In Alblasserdam, Oud-Alblas, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Groot-Ammers kunnen weer ontbijtjes besteld worden die op zaterdag 13 mei, de dag voor Moederdag, thuisbezorgd worden.

Er is keuze uit een luxe ontbijt voor 8 euro en een kids ontbijt voor 4 euro. De opbrengst van deze actie wordt gedeeld door vier goede doelen, te weten Woord & Daad, Stephanos, actie voor Nicaragua en Stichting Christian Refugee Relief (CRR).

Bewoners van de dorpen waar de actie gehouden wordt ontvangen een flyer in de brievenbus maar kunnen ook online bestellen op www.ontbijtactiemoederdag.nl.