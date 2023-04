Arie van der Wulp maakte de mooiste foto bij Fotoclub Molenwaard

1 uur geleden

Nieuws 213 keer gelezen

MOLENLANDEN • De foto van twee verbrande boterhammen, gemaakt door Arie van der Wulp, is verkozen tot mooiste foto van de maand april bij Fotoclub Molenwaard.

Het thema van deze maand was ‘Oeps’. Arie van der Wulp: “Best wel blij en trots dat mijn foto door de leden van de fotoclub als mooiste van de maand april gekozen is. Het thema was ‘Oeps’. Ik had bedacht om een foto te maken van twee iets te lang geroosterde boterhammen. Goed gelukt dacht ik toen ik het resultaat bekeek. Alleen… ik had niet bedacht van te voren dat het niet alleen een leuke foto zou opleveren, maar ook een enorme stank! En de stank van verbrande boterhammen blijft heel lang hangen, dat garandeer ik.”