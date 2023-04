Truus Slagboom-Tromp, oud-inwoonster Arkel, viert 103e verjaardag

GORINCHEM/ARKEL • Truus Slagboom-Tromp, oud-inwoonster van Arkel, ontving vrijdag felicitaties en cadeaus van gemeente Gorinchem voor haar 103e verjaardag.

Deze dag bereikte Truus Slagboom-Tromp de respectabele leeftijd van 103 jaar. Sinds december woont zij in Gorinchem, in woonzorgcentrum De Schutse. Dochter Elly Both vertelt over het leven van haar moeder.



Truus Slagboom-Tromp groeit op in Vuren. Ze is de oudste uit een gezin met zeskinderen. Haar vader heeft een schildersbedrijf. Truus gaat aan de slag als dienstmeisje in Gorinchem. In 1948 treedt Truus in het huwelijk met Arie Slagboom en verhuisd naar Arkel.

Zoals gebruikelijk in die tijd stopt Truus met werken en zorgt ze voor het huishouden. Ze voert het huishouden met gemak uit, klaagt nooit en is altijd vrolijk. Dochter Elly kijkt terug op een liefdevolle jeugd.



Verlies van dierbaren

Als je zo oud wordt als Truus, dan verlies je in de loop der jaren veel mensen om je heen. Zo zijn inmiddels al haar broers en zussen overleden en heeft ze al veel andere dierbaren verloren. Na een lang ziekbed overlijdt ook echtgenoot Arie. Truus heeft tot zijn overlijden voor hem gezorgd.

Ondanks het verlies van dierbaren blijft Truus opgewekt. Ze is een echte doorzetter. Tot in 2022 het toch wel heel stil om haar heen wordt in haar woning in Arkel. De verhuizing naar woonzorgcentrum De Schutse heeft Truus goed gedaan. Ze is helemaal opgefleurd en is minder eenzaam. “Mijn moeder bezoekt regelmatig de dagbesteding”, zegt dochter Elly. “Vandaag bezoekt ze het Arkels Visserskoor”.



Handwerken

Een grote hobby van Truus is handwerken. “Gedurende haar leven heeft ze misschien wel duizend sokken gebreid”, aldus Elly. Ook nu nog is Truus lid van de breiclub en breit ze samen met andere vrijwilligers dekens voor het goede doel. Naast handwerken wordt er veel gepuzzeld in het appartement van Truus. Er staat inmiddels al een grotere tafel om deze hobby uit te kunnen voeren.



Een opgewekt en vriendelijk karakter typeert Truus. Dochter Elly zegt vol trots: “Mijn moeder gaat altijd uit van het goede totdat het tegendeel is bewezen.” Op de vraag hoe je 103 jaar oud wordt zegt Truus, “Daar kan ik geen antwoord op geven. Gewoon adem blijven halen.”



Feest

Alle neven en nichten komen nog steeds graag bij hun tante Truus op visite. Zo ook op haar 103e verjaardag. De verjaardag van Truus wordt uitgebreid gevierd. Op 21 april met een verjaardagsdiner in De Schutse. Op 22 april komen alle kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten op de koffie met gebak.