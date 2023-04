Sinterklaas zet dit jaar voet aan wal in Gorinchem bij landelijke intocht

1 uur geleden

GORINCHEM • Sinterklaas heeft dit jaar besloten om met de landelijke intocht Gorinchem te bezoeken. Dat nieuws maakten de NTR en burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem vrijdagochtend bekend.

Op zaterdag 18 november zal Sinterklaas in gezelschap van de Pieten voet aan wal zetten in de historische vestingstad. Zoals gebruikelijk zal Dieuwertje Blok de presentatie verzorgen, gesteund door vaste verslaggevers Jeroen Kramer en Rachel Rosier.

Burgemeester Melissant is heel blij en vereerd met dit nieuws. “Dit is fantastisch voor Gorinchem! Het is een grote eer dat Sinterklaas onze stad heeft gekozen als de plek voor de landelijke intocht. We gaan er met de hele stad voor zorgen dat het een onvergetelijke dag wordt voor alle kinderen en families die de intocht van Sinterklaas in Gorinchem willen vieren. En tegen de Gorcumers wil ik zeggen: houd zaterdag 18 november alvast vrij in de agenda. We gaan er samen een bijzondere dag van maken.”