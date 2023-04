Vanuit taalklas in Groot-Ammers stromen eerste leerlingen door naar reguliere klassen

vr 21 apr. 2023

GROOT-AMMERS • Sinds de zomervakantie heeft CBS Rehoboth in Groot-Ammers een taalklas. In deze klas zitten kinderen vanaf acht jaar, uit Groot-Ammers en omgeving die naar Nederland zijn gevlucht.

Dit zijn kinderen uit Oekraïne, maar ook Syrië en Turkije. In de taalklas wordt een groot deel van de lesdag besteed aan het aanleren van de Nederlandse taal. De school, de leerkrachten en kinderen zijn er trots op dat na de meivakantie de eerste kinderen doorstromen naar een reguliere groep in hun eigen woonplaats. Na de zomervakantie stromen alle andere kinderen uit de taalklas door naar een reguliere groep in hun woonplaats.