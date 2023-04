ingezonden mededeling

De beste manieren om gewicht te verliezen

do 20 apr. 2023, 06:33

Wees niet langer bang om kilo’s kwijt te raken! De wetenschap heeft het antwoord, en er is geen crashdieet, een sapkuur of iets anders dramatisch nodig om gewicht te verliezen. Het gaat allemaal om kleine veranderingen in de dagelijkse gewoonte.

Ja, de gezonde, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen zijn veel eenvoudiger dan je mogelijk denkt. Door bijvoorbeeld simpelweg geen cola meer te drinken, kun je al gewicht verliezen. In dit artikel geven we je nog meer manieren die ervoor zorgen dat de kilo’s van je af vliegen!

Eet weinig bewerkt voedsel

Als je naar het etiket van een voedingsmiddel kijkt en je weet niet wat de helft van de ingrediënten zijn, betekent dit waarschijnlijk dat het overdreven verwerkt is. Bewerkte voedingsmiddelen doen niets voor je behalve het creëren van een gunstige omgeving voor het verkrijgen van vet, inclusief visceraal vet, het enge soort dat op je organen zit.

Doe intervalworkouts

Onderzoek na onderzoek laat zien dat intervallen effectiever en tijdsefficiënter zijn dan langere activiteiten met een lagere intensiteit. Waarom verpletter je niet meer calorieën terwijl je sneller uit de sportschool komt? Dat is dus mogelijk door een intervalworkout te doen!

Houd je eten bij

Er is geen betere manier om erachter te komen wat je in je mond stopt dan door het allemaal op te schrijven. Door voedsel bij te houden, kun je je realiseren hoeveel je daadwerkelijk op een dag binnenkrijgt. Het zet dingen in perspectief. Gebruik een gratis app waarmee je gemakkelijk overal kunt inloggen. Grote kans dat je meer eet dan je denkt.

Eet meer groente en fruit

Fruit en groenten vullen je, bevatten veel vezels en bevatten weinig calorieën. Als je moeite hebt om groenten aan je routine toe te voegen, begin dan elke maaltijd met een salade. Salade biedt bulk om je te helpen vullen, zodat je in het algemeen minder calorieën eet.

Doe lichaamsoefeningen

Je trainingsplan - of je nu probeert af te vallen of niet - moet zich niet alleen op één deel van je lichaam concentreren. Neem in plaats daarvan oefeningen op die je hele lichaam gebruiken. Denk aan: squats, deadlifts en chin-ups. Met oefeningen voor het hele lichaam span je meer spiergroepen aan, waardoor je lichaam harder moet werken.

Vervang bijgerechten door gestoomde groenten

Er is geen raketgeleerde voor nodig om te begrijpen waarom het toevoegen van groenten aan je dieet je niet alleen helpt om af te vallen, maar het je lichaam ook van tonnen voedingsstoffen zal voorzien. Het is gemakkelijk om bijgerechten te ruilen voor groenten als je thuis bent, maar het is moeilijker als je onderweg bent. Probeer dit toch zoveel mogelijk te doen!

Til zware gewichten

Ontwikkel een oefenplan met zware gewichten. Het behouden van spiermassa kost meer energie dan het behouden van vet, dus verbrandt ons lichaam meer calorieën in rust. Kortom, bouw meer spieren op, verbrand meer calorieën. Zorg ervoor dat je de rusttijd tussen de sets verkort. Hierdoor blijft je hartslag verhoogd, waardoor het aantal verbrande calorieën toeneemt.