Nederland cashloos in 2029?

do 20 apr. 2023, 08:29

Nederlanders zijn de afgelopen jaren vaker gaan pinnen, en minder contant gaan betalen. In 2016 was daar al het omslagpunt dat er vaker gepind werd dan contant betaald. De coronapandemie heeft het contactloos – en daarmee dus ook contantloos – betalen nog eens extra aangejaagd.

In 2022 was nog maar twintig procent van de betalingen cash. Ons land staat op de tweede plaats van eurolanden die met de cashloze samenleving het verst gevorderd zijn, na Finland. Zet de huidige trend door, dan zou Nederland in 2029 geheel cashloos kunnen zijn.

Vasthouden aan cash

Steeds meer betalingen in Nederland vinden dus digitaal plaats. Toch zijn er nog allerlei mensen die graag betalingen in cash aanhouden. Denk aan ondernemers zoals glazenwassers en ouderen. Ook het Nibud vindt het verstandiger om cash te betalen, omdat mensen zo duidelijker hun uitgaven registreren en kunnen budgetteren.

Cash geld op een rekening storten

Bepaalde financiële transacties cash willen blijven uitvoeren, is overigens wel flink lastiger en tijdrovender geworden. Veel banken ontmoedigen namelijk het pinnen van contant geld. De afgelopen decennia zijn in rap tempo pin- en stortautomaten verdwenen. Er wordt minder gebruik van gemaakt, ze kosten veel in onderhoud en vormen een geliefd doelwit voor een ramkraak. Sinds 2011 verzorgt Geldmaat het contante geldverkeer ABN AMRO, ING en Rabobank, en voert het beheer en onderhoud van de geldautomaten uit.

Geld storten is op veel minder plekken mogelijk geworden, en bovendien zijn er vaak kosten aan verbonden. Op rekeningen van ABN AMRO, Rabobank, ING, SNS en ASN bank, Triodos, Regiobank en bunq kun je geld storten, maar dit kost ook geld. Biljetten kun je storten in een automaat bij je bank of in de stortautomaten van Geldmaat. Muntgeld kun je storten in muntautomaten die je vindt in bepaalde bouwmarkten van Karwei en Gamma.

Tip: Wil je geld op je rekening zetten zonder stortingskosten? Geef het contante geld dan aan vrienden of familie die dit nog gebruiken, en laat hen hetzelfde bedrag naar je rekening overboeken.

Minder geldautomaten waar je kunt pinnen

Naast geld storten, is ook pinnen tegenwoordig lang niet meer zo gemakkelijk. Hoewel pinnen bij een Geldmaat in de meeste gevallen gratis is, hanteren wel de meeste banken een maximaal bedrag of een maximaal aantal keer dat gepind mag worden jaarlijks. SNS en ASN Bank hanteren de meest ruime voorwaarden om biljetten op te nemen, particulieren die graag munten willen opnemen kunnen het best terecht bij ING, Rabobank en ABN AMRO.

Tip: Wil je pinnen zonder extra kosten? Vraag dan bij een winkel zoals een supermarkt of het mogelijk is om bij een aankoop extra geld bij te pinnen.

Blik op de toekomst

Hoewel Nederland in theorie cashloos in 2029 zou kunnen zijn, is het nog maar de vraag of het ook zo’n vaart loopt. Sommige mensen blijven het graag gebruiken. De Nederlandsche Bank onderstreept dat de verdwijning van contant geld problematisch kan zijn voor bepaalde kwetsbare groepen, en maakt zich dan voorlopig ook nog hard voor het kunnen blijven betalen met munten en flappen.