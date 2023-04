terugblik

Vijftien jaar geleden: fotoreportage feestelijke optocht in Groot-Ammers

za 22 apr. 2023, 08:00

Nieuws Fotoseries 416 keer gelezen

GROOT-AMMERS • In de week van Koningsdag staan er maar liefst drie feestelijke optochten in de Alblasserwaard op de planning; naast Nieuwpoort-Langerak en Ottoland, Molenaarsgraaf en Brandwijk is dat in Groot-Ammers.

Maar hoe zag de optocht in dit laatste dorp er vijftien jaar geleden uit? Bij Het Kontakt doken we in de archieven en troffen we deze foto’s aan.