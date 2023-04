Nominatie voor By Ann in Noordeloos bij landelijke B&B verkiezing

do 20 apr. 2023, 10:42

Nieuws

NOORDELOOS • De genomineerden voor de ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2023’ zijn bekend. In de categorie 3 tulpen maakt B&B By Ann in Noordeloos kans op een onderscheiding bij de jaarlijkse verkiezing van Stichting Bed & Breakfast Nederland.

In totaal zijn er twaalf B&B’s uit vier verschillende categorieën genomineerd. De winnaar wordt op 10 mei bekendgemaakt.

Bed & Breakfast By Ann is genomineerd op basis van de hoge score die de accommodatie dit jaar behaalde in de categorie 3 tulpen van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Dit is het officiële classificatiesysteem voor B&B’s in Nederland. Naast objectief meetbare kwaliteitsnormen, tellen ook de subjectieve gastenbeoordelingen op Bedandbreakfast.nl mee. Zo ontstaat een totaalbeeld van de kwaliteit en gastvrijheid die er wordt geboden.

By Ann concurreert met Bed & Breakfast Kastanjehof in Spierdijk en De Beekhoek in Glane om de onderscheiding in de categorie 3 tulpen. Welke accommodatie de nominatie mag verzilveren en er met de winst vandoor gaat, wordt op 10 mei om 09:00 uur bekendgemaakt via www.bedandbreakfast.nl/blog/beste-bb. Dat geldt ook voor de kanshebbers in de andere categorieën.

Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en op basis daarvan ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met behulp van 1 tot en met 5 tulpen. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met Bedandbreakfast.nl.