Werkloosheid neemt iets toe in regio Gorinchem, nog altijd veel baankansen

do 20 apr. 2023, 10:21

GORINCHEM • Het UWV verstrekte in arbeidsmarktregio Gorinchem met 937 WW-uitkeringen in maart 6,2% meer uitkeringen. Bijna een vijfde van deze uitkeringen ging naar werkzoekenden met een technisch of ICT beroep.

De arbeidsmarkt voor deze beroepen is zeer krap. Zestig beroepen voor technici en ICT’ers typeert UWV als ‘structureel’ kansrijk voor werkzoekenden. Verruimen van het arbeidsaanbod is een manier om de krapte aan te pakken. Relatief weinig vrouwen hebben nu nog een technisch of ICT beroep.

Lichte stijging WW-uitkeringen

UWV verstrekte eind maart 2023 in Gorinchem 937 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam toe met 55 WW-uitkeringen, een stijging van 6,2%. UWV keerde 154 WW-uitkeringen uit aan werkzoekenden met een technisch beroep en slechts 18 aan werkzoekenden met een ICT beroep. Voor beide beroepsklassen samen is dat 18% van het totaal. Veel van de WW’ers in de techniek zijn op zoek naar werk als hulpkracht bouw en industrie. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van flexibele contracten.