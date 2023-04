Vier jubilarissen bij EHBO in Ottoland

wo 19 apr. 2023, 09:09

Nieuws 592 keer gelezen

OTTOLAND • In de afgelopen week zette EHBO vereniging Ottoland e.o. vier jubilarissen in het zonnetje. Op de foto v.l.n.r. Aad Knijff 50 jaar, Janita Aanen 25 jaar, Chris van Houwelingen 25 jaar lid. Dennis Keijzer kon niet aanwezig zijn maar is ook 25 jaar lid.