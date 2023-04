Tractorpulling Tienhoven aan de Lek gaat niet door

wo 19 apr. 2023, 07:35

TIENHOVEN AAN DE LEK • Het tractorpullingevent in Tienhoven aan de Lek op zaterdag 22 april gaat toch niet door.

Dat meldden de organisatoren dinsdag via Facebook. ‘Het wedstrijdterrein is op maisland en daarom erg gevoelig voor regen. Doordat het de afgelopen periode behoorlijk veel geregend heeft is de draagkracht van het terrein nu nog beperkt.’

‘Afgelopen zaterdag zagen de weersvoorspellingen voor deze week er nog erg gunstig uit met hoge temperaturen en droog zonnig weer. We waren dan ook vol vertrouwen dat het goed zou komen.’

‘Helaas zijn vanaf zondag de voorspellingen steeds slechter geworden en is er nu grote kans op behoorlijk wat regen op vrijdag en zaterdag. Omdat het terrein nu dusdanig is dat een paar millimeter regen al teveel is hebben gemeend dat het verstandiger om de wedstrijd niet door te laten gaan.’