Nieuwe toezichthouders Waardlanden gaan letten op goede afvalscheiding

di 18 apr. 2023, 12:11

Nieuws 2.427 keer gelezen

REGIO • Afvalverwerkingsbedrijf Waardlanden heeft sinds 1 maart dit jaar toezichthouders aangesteld, die vervuiling tegengaan door voorlichting te geven en bij blijvende problemen boetes uit te delen.

Minder afval is belangrijk voor het milieu. Om afvalscheiding te stimuleren en de hoeveelheid restafval te verlagen hebben de gemeenten met Waardlanden een nieuw afval- en grondstoffenbeleid opgesteld. Dat beleid zorgt de komende periode voor veranderingen. Afval voorkomen en goed scheiden kan best een uitdaging zijn. Daarom staan de milieucoaches en toezichthouders van Waardlanden klaar om inwoners zo goed mogelijk te informeren en te helpen met minder restafval en nog beter scheiden waar dat nodig is.

Onder inwoners leven veel vragen en ideeën over afval voorkomen en scheiden. Dat is begrijpelijk. De milieucoaches van Waardlanden geven inwoners voorlichting en informeren hen over goede afvalscheiding. Zo zijn zij aanwezig in de wijk, bij bijeenkomsten en evenementen. Dat draagt bij aan betere kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. De milieucoaches hebben contact met inwoners en maatschappelijke organisaties in de gemeenten. Ze beantwoorden vragen en geven tips en adviezen over alles rondom het scheiden van afval.

Om de veranderingen op het gebied van afvalinzameling goed te kunnen doorvoeren zijn toezichthouders belangrijk. Bij de inzameling van afval komen medewerkers van Waardlanden soms ernstige vervuiling tegen. Zoals bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse containers en gedumpt afval in de openbare ruimte. “Dat willen we met de komst van toezichthouders tegengaan”, meldt Waardlanden.

Sinds 1 maart 2023 zijn zij daarom in dienst van Waardlanden. De toezichthouders zijn goed te benaderen en staan klaar om vragen over het nieuwe afvalbeleid te beantwoorden. Tijdens rondes in de wijken geven zij inwoners voorlichting en gaan met hen in gesprek, zodra zij vervuiling opmerken. Blijven er problemen in wijken, dan delen de toezichthouders ook boetes uit. De hoogte hiervan is vastgesteld op 206,50 euro per overtreding. De toezichthouders van Waardlanden zijn te herkennen aan een blauw uniform en een auto van Waardlanden.

Waardlanden: “De komende jaren gaan we nog meer werk maken van minder restafval. We willen van 232 kilogram in 2020 naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025. Zo’n 70 procent van ons afval bevat waardevolle grondstoffen en is geschikt voor hergebruik. Dat is belangrijk, want er zijn steeds minder grondstoffen. Door meer hergebruik hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. En blijft er minder restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee.”