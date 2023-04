ingezonden mededeling

Plastische chirurgie voor vrouwen

ma 17 apr. 2023, 10:43

Plastische chirurgie: waar het vroeger een taboe was, wordt het tegenwoordig steeds besproken om dit te laten uitvoeren. De opties zijn dan ook erg breed en voor verschillende leeftijden zijn er ingrepen mogelijk. Zowel voor mannen als voor vrouwen is plastische chirurgie een optie om uiterlijke problemen op te lossen.

Wij zetten een aantal bekende en minder bekende mogelijkheden voor vrouwen op een rijtje.

Rondom de ogen

Rondom de ogen zijn tekenen van ouderdom vaak snel zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan kraaienpootjes, hangende oogleden en wallen onder de ogen. Dit is een gebied waar dan ook verschillende cosmetische ingrepen mogelijk zijn. Voor kleine verbeteringen kun je denken aan botox of fillers, bijvoorbeeld in de traangoot of om kraaienpootjes weg te werken. Daarnaast kun je voor hangende oogleden een ooglid correctie uit laten voeren. Een ooglidcorrectie is ook mogelijk voor wallen onder de ogen of laaghangende wenkbrauwen. Je hebt hierdoor ook verschillende types correcties: bovenooglidcorrectie, onderooglidcorrectie of een wenkbrauwlift.

In de intieme zone

Wanneer je aan plastische chirurgie denkt, zul je waarschijnlijk niet zo snel denken aan een ingreep bij je intieme zone. Toch kan er onzekerheid zijn over het uiterlijk van je labia, bijvoorbeeld door de grootte hiervan. Dit kan soms ook gepaard gaan met pijn tijdens fietsen of paardrijden, of zorgen voor pijn en remmingen in je seksleven. Dit is natuurlijk erg vervelend en het kan een drempel zijn om hierover te praten. Toch is het goed om te weten dat hier ook mogelijkheden voor zijn, bijvoorbeeld met schaamlipcorrecties . Een schaamlipcorrectie is uit te voeren bij de labia minora en de labia majora: in gesprek met een (vrouwelijke) plastische chirurgie, kun je bepalen wat voor jou mogelijk is en stel je samen een persoonlijk behandelplan op.

Borsten

Vooral in de puberteit kunnen borsten een gevoelig onderwerp zijn: sommige meisjes zouden graag grotere borsten willen, anderen voelen zich onzeker over hun (te) grote borsten. Als deze onzekerheid aanhoudt, dan wil je hier natuurlijk iets aan doen. Ook kunnen grote cupmaten uiteindelijk voor andere lichamelijke klachten zorgen, zoals rugpijn. Ook bij mannen is borstverkleining een vaker voorkomende ingreep. Ben je onzeker over je cupmaat, omdat je deze te klein vindt? Er zijn verschillende mogelijkheden hiervoor. Je kunt een borstvergroting overwegen: hierbij worden er implantaten onder de borstklier geplaatst. Hierdoor hebben de borsten een grotere en ronder uitstraling, wat kan helpen bij een beter zelfbeeld en verhoogd zelfvertrouwen. Geen fan van implantaten? Dan kun je ook kiezen voor lipofilling: hierbij wordt vet uit je eigen lichaam gebruikt, vaak de buik of heupen, om te injecteren in de borsten.

Ben je juist onzeker over het uiterlijk van je borsten, bijvoorbeeld omdat ze meer hangen dan vroeger, door ouderdom, gewichtsverlies of na het geven van borstvoeding? Een borstlift is mogelijk voor zowel kleine als grote cupmaten. Bij deze ingreep worden vaak siliconen of eigen vet gebruikt om de vergroting of versteviging te kunnen uitvoeren, maar er zijn meer methoden om dit resultaat te bereiken. Een borstlift kan ook onderdeel zijn van een zogenoemde ‘mommy makeover’.