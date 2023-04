ingezonden mededeling

Waarom een boeket het perfecte cadeau is

ma 17 apr. 2023, 09:40

Ben je (bijna) een verjaardag, jubileum of ander belangrijk moment vergeten, waardoor je geen cadeau hebt gekocht? Of weet je niet wat je iemand cadeau moet geven? Heel veel mensen worden blij van een bloemetje of mooie plant als cadeau.

Dat is natuurlijk niet gek, want dit fleurt je huis vaak enorm op. Natuurlijk zijn er wel een aantal factoren waar je rekening mee moet houden. We vertellen je meer!

Spoed cadeau

Bloemen kun je vaak zelfs last minute nog kopen. Je kunt hiervoor je plaatselijke bloemist bezoeken, maar je kunt ook bloemen bestellen en dezelfde dag nog laten bezorgen. Online kun je veel mooie boeketten vinden, waar je de speciale persoon zeker blij mee kunt maken. Het is natuurlijk wel fijn om te weten of de persoon niet allergisch is voor bepaalde bloemen, zodat hij of zij wel echt blij kan zijn met het cadeau. Ook is het natuurlijk extra leuk als je weet wat de lievelingsbloemen zijn van de persoon voor wie je de bloemen koopt. Tulpen en rozen zijn heel populaire keuzes, maar je kunt ook een boeket kiezen met verschillende soorten bloemen.

Boeket etiquette van vroeger

In het oude Griekenland, China en bij andere bevolkingsgroepen werden bloemen al als geschenk gebruikt. Er werd namelijk een specifieke betekenis gegeven aan verschillende soorten bloemen, die passen bij de sociale gewoontes. Het geven van bloemen was ook een belangrijke vorm van communiceren in het Victoriaanse tijdperk. Je gevoelens uiten deed je in die tijd dan ook niet met woorden, maar er was een uitgebreide etiquette met betrekking tot bloemboeketten. De betekenis van een boeket kon je dan laten zien in de kleuren, grootte en de samenstelling van het boeket.

Een bloemetje kan altijd

Voor elke mogelijke gelegenheid kun je wel een bloemetje kopen. Een boeket bloemen is namelijk altijd geschikt. Zo kun je je geliefde op Valentijnsdag verrassen met een mooi boeket rozen . Voor een verjaardag, jubileum of om beterschap te wensen, kun je een mooi boeket samenstellen van verschillende bloemen. Wil je iemand sterkte wensen, vanwege het verlies van een dierbare? Dan wordt er vaak gekozen voor een boeket bloemen met witte en pastelkleurige bloemen. Zo kun je iemands dag ook een beetje opfleuren, maar houd je het boeket wel netjes en rustig. Je kunt ook een rouwstuk laten maken, met bloemen, groen en een bijzondere boodschap voor de nabestaanden. Daarnaast zijn bloemen of planten ook een veelvoorkomend cadeau bij een nieuwe baan, nieuwe woning of bij afscheid van een collega. Natuurlijk heb je geen reden nodig om een boeketje bloemen te geven, dit kan namelijk altijd!

Bloemen fleuren alles op

Bloemen zijn een mooie blikvanger in huis, daarom worden deze ook vaak gebruikt bij bezichtigingen. Het fleurt namelijk de woning op, waardoor het aantrekkelijker is voor de kijkers om de woning te kopen. Daarnaast kun je kiezen voor bloemen met een bepaalde geur. Rozen ruiken heerlijk zoet, maar ook lelies hebben een geliefde geur. Bloemen worden ook vaak gebruikt bij het samenstellen van parfums. Hierdoor ruikt je woning ook lekker, zonder dat je luchtverfrisser nodig hebt.