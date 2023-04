ingezonden mededeling

Wat heb je nodig voor je supermarkt magazijn?

Wanneer je een nieuwe supermarkt wilt openen of je supermarkt een hele metamorfose geeft, dan is het magazijn zeker niet onbelangrijk. Er zijn namelijk veel zaken waar je rekening mee dient te houden, zoals de veiligheid en een praktische indeling.

Je wilt namelijk geen bedrijfsongevallen meemaken en je wilt dat je medewerkers niet uren moeten zoeken om een specifiek product te vinden. Maar wat heb je nu echt nodig voor je magazijn? Wij zetten het voor je op een rijtje.

De juiste magazijnstellingen

De eerste stap is om de juiste magazijnstellingen te kiezen voor je magazijn. Kies je voor palletstellingen, legbordstellingen, doorrolstellingen of een andere soort stelling? Is het de eerste keer dat je een magazijn in moet richten, dan weet je wellicht niet zeker welke soort stellingen een goede keuze zijn voor een supermarkt magazijn. Het is verstandig om advies te vragen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in de inrichting van magazijns, zoals Begra. Dan weet je zeker dat je de juiste keuzes maakt en dat je geen belangrijke benodigdheden vergeet bij de inrichting.

Koelingen en vriezers

In een supermarkt heb je veel producten die gekoeld of ingevroren bewaard worden. Deze mogen natuurlijk niet op kamertemperatuur bewaard worden. Je hebt hiervoor verschillende koelingen en vriezers nodig. Het verstandigste is dan ook om elke koeling en elke vriezer voor specifieke producten te gebruiken, zodat de vakkenvullers gemakkelijk de producten kunnen vinden. Zo voorkom je dat iets ontdooit of te lang uit de koeling is.

Trappen en ladders

Heb je een groot en hoog magazijn, dan wil je natuurlijk ook hoge stellingen plaatsen. Echter kunnen je medewerkers dan niet zomaar bij de bovenste planken. Hiervoor heb je trappen en ladders nodig, die je medewerkers helpen om overal bij te kunnen. Een enkele ladder of trap is hiervoor niet genoeg, want je zult meerdere medewerkers in het magazijn hebben en er kan altijd iets kapot gaan.