Waarom infraroodverwarming de toekomst is

ma 17 apr. 2023, 11:29

De aardgasvoorziening krimpt steeds verder en we betalen voortdurend meer geld voor het gasverbruik. Om de aarde groen te houden en om te besparen op hoge kosten, is het verstandig om van het gas af te gaan en te investeren in alternatieven, zoals infraroodverwarming.

Hoe een investering in infraroodpanelen je de toekomst in helpt, dat lees je hier!

Verduurzaming van het huis

Wil je van het gas af of graag besparen op gasverbruik? Dan zijn infraroodpanelen dé investering! Infraroodverwarming werkt op elektriciteit en kan overal in het huis geïnstalleerd worden. Door infraroodpanelen te verkiezen boven convectieverwarming, investeer je in een gasloze toekomst en verhoog je de waarde van het huis; jouw woning krijgt namelijk een beter energielabel. Wanneer je ook nog zonnepanelen installeert, ben je nog een stapje verder in het verduurzamen van je huis. De combinatie zorgt ervoor dat je zowel bespaart op gas als op elektriciteit. Infrarood en zonnepanelen zijn daarom een gouden combinatie; een investering die zich terugverdient in de toekomst.

Hoofd- en bijverwarming in één

Infraroodverwarming is een goed alternatief voor convectieverwarming , omdat het heel anders werkt. Bij infraroodverwarming wordt de warmtestraling weerkaatst door objecten in de ruimte, waardoor je veel korter hoeft te verwarmen dan bij gasverwarming en er geen warmte in de lucht verloren gaat.

Infraroodverwarming kun je gebruiken als hoofdverwarming van het huis en ook als bijverwarming. Met bijverwarming wordt bedoeld: het extra verwarmen van koude plekken in de woning of specifieke ruimtes verwarmen. Infraroodverwarming in huis is een zeer duurzame en toekomstgerichte oplossing, omdat het overal waar elektriciteit is geïnstalleerd kan worden. Je kunt kiezen om meerdere panelen in huis te installeren, maar ook om ruimtes zoals de garage of schuur te verwarmen, wat handig kan zijn wanneer je daar je work-out doet of klust.

Praktisch en stijlvol

Infraroodverwarming is niet alleen duurzaam en goed voor het milieu, het is ook nog eens heel stijlvol. Infraroodpanelen worden in het plafond geïnstalleerd en vallen daardoor niet op. Ook kunnen de warmtepanelen op andere manieren in huis gemonteerd worden; je kunt ze namelijk in een krijtbord, spiegel of handdoekdroger plaatsen. Dankzij infraroodverwarming hoef je nooit meer naar lelijke verwarmingsbuizen of radiatoren te kijken, maar creëer je een modern uiterlijk met onzichtbare verwarming. Daarnaast is het nog praktisch ook om de panelen als gebruiksvoorwerpen te plaatsen; dat scheelt je een hoop ruimte in huis!