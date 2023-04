ingezonden mededeling

Zuinig printen op kantoor? Zo doe je dat!

ma 17 apr. 2023, 11:25

Nieuws 129 keer gelezen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en op kantoor wil je hier natuurlijk graag je steentje aan bijdragen. Er zijn dan een hele hoop stappen die je kunt ondernemen, zuinig printen is daar één van.

Je kunt namelijk best wat dingen doen om je printgedrag duurzamer te maken. In dit artikel vertellen we je daar alles over!

Gebruik een refurbished printer

Duurzaam printen begint bij de printer die je gebruikt. Als je net een nieuwe printer hebt aangeschaft, moet je natuurlijk gewoon die printer blijven gebruiken. Is je printer echter toe aan vervanging, dan kun je kiezen voor een refurbished printer, zoals een A3 laserprinter in kleur . Een refurbished printer is een tweedehands printer die helemaal opgeknapt is. De printer is dus eigenlijk weer als nieuw. Het voordeel van een refurbished printer is dat deze niet volledig opnieuw geproduceerd moest worden en dat er dus geen extra CO2 voor is uitgestoten. Daarbij is een refurbished printer ook een stuk goedkoper. Meer dan genoeg redenen dus om aan een refurbished printer te beginnen.

Print dubbelzijdig

Dubbelzijdig printen is een goede manier om zuinig om te gaan met je printgedrag. Je bespaart er immers een hele hoop papier mee. Dat is goed voor het milieu en een stuk goedkoper, papier is immers behoorlijk prijzig. Is het een keer niet mogelijk om dubbelzijdig te printen? Gooi de papieren dan niet weg zodra je ze niet meer nodig hebt. De achterkant van deze papieren kun je immers ook erg goed gebruiken als kladblad bijvoorbeeld!

Gebruik duurzame lettertypes

Ook inkt voor de printer is behoorlijk prijzig , daarbij kost het produceren van inkt behoorlijk wat energie en stoot het behoorlijk wat CO2 uit. Zonde natuurlijk. Stel daarom een zogenaamd ecofont in als standaard lettertype op je computer. Met zo’n ecofont bespaar je al snel 50% van de inkt, waardoor je cartridge veel langer mee gaat. Dit komt omdat het font zo is ontworpen dat er allemaal kleine gaatjes in de letters zitten. Die gaatjes zijn zo klein dat je ze niet ziet, maar er wordt wel een hoop inkt mee bespaard.

Zet de printer ‘s nachts uit

Op veel bedrijven en kantoren staat de printer de hele dag door aan, maar op slaapstand. Ook ‘s nachts blijft de printer dan op slaapstand staan. Printers gebruiken echter behoorlijk wat energie. Zonde, want al dat energiegebruik is onnodig. Door je printer ‘s nachts uit te zetten bespaar je al een hoop energie. Goed voor de energiekosten en het klimaat!