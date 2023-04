Lijn 80 van Gorinchem naar Vianen blijft intact

REGIO • De provincie Utrecht heeft besloten op buslijn 80, die vanuit Gorinchem via Meerkerk en Lexmond naar Vianen loopt, in stand te houden. Hiertoe heeft de provincie Utrecht een overeenkomst met de provincie Zuid Holland gesloten. Die laatste provincie was van plan het Utrechtse deel van de buslijn op te heffen.

“De lijn biedt reizigers uit Meerkerk en Lexmond de mogelijkheid om in Vianen over te stappen op één van de bussen richting Utrecht en is dus belangrijk voor de ontsluiting van deze dorpen”, laat de provincie weten.

“Vanwege de lagere reizigersaantallen en -inkomsten als gevolg van corona, in combinatie met het sterk verlagen van de Rijkssteun voor het openbaar vervoer1 , voelt de provincie Zuid-Holland zich nu genoodzaakt om te bezuinigen op het vervoer in de Zuid-Hollandse OV-concessies. Daarom hebben zij aangegeven van plan zijn het Utrechtse deel van lijn 80, dus van knooppunt Meerkerk tot Vianen, te laten vervallen.”

Opheffen onwenselijk

“Dit lijndeel heeft maar zeer beperkte functie voor de provincie Zuid-Hollands, maar de lijn is wel belangrijk voor de ontsluiting van de Utrechtse kernen Meerkerk en Lexmond, met name in de richting Vianen/Utrecht, maar ook in de richting Gorinchem. Het opheffen is vanuit Utrechts perspectief om die reden onwenselijk. Opheffen van deze lijn zou ook niet passen bij uit uitgangspunt ‘Groeien en Koesteren’ uit ons Netwerkperspectief OV, waarin we aangeven ook ontsluitende lijnen te willen “koesteren.”

Daarom zijn de provincies Utrecht en Zuid Holland overeengekomen dat Utrecht het Utrechtse deel van lijn 80 zal betalen, waarmee dit lijndeel niet opgeheven wordt. Met de financiële ondersteuning van lijn 80 is zo’n 250.000 euro per jaar gemoeid. De samenwerking tussen de provincies loopt tot december 2025, daarna moet de provincie Utrecht zelf een vervoersvoorziening treffen. Indien men hier al eerder een oplossing voor heeft, kan de overeenkomst ook eerder worden beëindigd.