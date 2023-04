Zwembad Groot-Ammers heropent na maanden hard werken

GROOT-AMMERS • De Stichting Exploitatie De Dompelaar in Groot-Ammers heeft veel werk verzet. Op maandag 1 mei kan het verzelfstandigde zwembad open.

De stichting is erin geslaagd voldoende personeel, vrijwilligers en middelen te vinden om het zwembad te heropenen.

Op eigen benen

De verzelfstandiging van het zwembad is het gevolg van het nieuwe accommodatiebeleid van Molenlanden. Om op eigen benen verder te kunnen, hebben de vier bestuursleden sinds vorig jaar veel werk gedaan. Vrijwel dagelijks hield het bad hen bezig.

Energielasten

Voorzitter Peter Kwakernaak: “Eerst voerden we veel gesprekken met de gemeente over de vraag: hoe moeten we het inrichten? Het is een wat ouder bad, we moesten investeringen doen en hebben te maken met stijgende energielasten. Gelukkig kunnen we bij de gemeente aankloppen voor een bedrag uit het duurzaamheidsfonds. Nadat eerder een lamellenkleed werd bekostigd door sponsoren en De Vrienden, kunnen we dit jaar een lamellenkleed voor het instructiebad aanschaffen. Volgend jaar zetten we grote stappen met zonneboilers en zonnepanelen.”

Zweminstructeur

Na de gesprekken met de gemeente volgde de grootste uitdaging: personeel vinden. Kwakernaak: “Waar vind je een zweminstructeur in tijden van personeelstekorten?” De stichting vond een kracht die inmiddels ook een accreditatie behaalde, zodat kinderen hun ABC-diploma kunnen halen. Een groep vrijwilligers volgt cursussen. “Tien vrijwilligers zijn de cursus Zwemmend Redden Zwembaden aan het volgen. Een groep van vijftien mensen is gestart met opleidingen voor EHBO en BHV.”

Toppers

Mede-bestuursleden zijn Corné Korevaar (financiën), Marco van Leeuwen (techniek) en Corrie de Kluijver (PR en communicatie). De bestuursleden zijn gemiddeld minstens twee en een halve dag per week druk voor het zwembad. Kwakernaak: “En op andere dagen zijn we nog druk met de vrijwilligers van de Vrienden van de Dompelaar, die veel onderhoud uitvoeren. Toch blijft het leuk, omdat je zoveel terugkrijgt van sponsoren, dorpsgenoten, vrijwilligers en donateurs. Mensen zeggen: ‘Wat een toppers zijn jullie’.”

Veel steun

Tijdens promotiedagen voor het zwembad spreekt het bestuur veel mensen. “Daardoor besef je hoe belangrijk dat zwembad is. Mensen erkennen dat het van groot belang is dat het bad behouden blijft, ook als ze zelf niet zwemmen. Ze vertellen ons bijvoorbeeld dat hun kinderen er zwemles hebben gehad. In 2011, bij de oprichting van Vrienden van de Dompelaar, hielden we een donateursactie. Ook toen merkten we al dat er veel steun is. We hebben ongeveer 1500 donateurs, daarbij zijn ook mensen die zelf nooit in het bad komen. Er zijn ook bedrijven die ons steunen, soms in natura.”

Nieuwe abonnementen

De stichting zorgt voor een breed aanbod. Nieuw zijn de abonnementen voor peuters (2 tot en met 4 jaar) en jeugd (5 tot en met 15 jaar). Abonnementen voor volwassenen en gezinnen blijven. Ook nieuw zijn een avondkaart en een gezinsdagkaart. Verder komen er meer (groepen van) scholen zwemmen en is het dus weer mogelijk om zwemles te volgen in De Dompelaar.

Activiteiten

Op de agenda staan diverse evenementen en activiteiten, zoals de zwemvierdaagse, Senior Fit60+ (in samenwerking met GiGa Molenlanden) en een aftersummer-party. JZ training start met een vrijdagochtendgroep Bootcamp op de speelweide. Het is mogelijk om kinderfeestjes en bedrijfsfeesten te vieren in en bij het zwembad. Ook huur van een groot springkussen en de ligweide zijn mogelijk.

Open dag

Op zaterdag 6 mei is er een open dag van 12.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis, net als thee, koffie of een ijsje. Er zijn die dag een fotowedstrijd en een grabbelton voor de kleintjes. Ook is er een rondleiding, staat er een springkussen en ligt er in het water een loopmat. Tijdens de open dag geeft JZ training gratis bootcamp clinics. De open dag is de laatste dag waarop voorverkooprijzen voor de abonnementen gelden.

Meer informatie: www.dompelaar.nl