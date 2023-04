De Donk in Hoornaar is klaar voor zomeractiviteiten

di 18 apr. 2023, 09:07

Nieuws 774 keer gelezen

HOORNAAR • Bij de zwemplas van De Donk in Hoornaar werd zaterdag de jaarlijkse klusdag gehouden. Met een goed gevulde klussenlijst gingen 25 vrijwilligers, waaronder wethouder Bram Visser, aan het werk.

Er werd geboend, gestraat, geveegd en gesnoeid om De Donk klaar te maken voor het zomerseizoen van 2023. De plastic speelgoedkist van De Donk was aan vervanging toe. Twee lokale ondernemers hebben een stevige kist gemaakt. Deze is zaterdag door vrijwilligers geplaatst. Er is hard gewerkt, maar er staan nog voldoende klussen op de lijst om een tweede klusdag te vullen.