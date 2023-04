CDA Zuid-Holland pleit voor goede ziekenhuiszorg in de regio

di 18 apr. 2023, 09:01

GORINCHEM • Het CDA Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerden van Zuid-Holland over de ziekenhuiszorg van de regio. Reden hiervoor is de bermbaby die recentelijk geboren is langs de snelweg in Delft, maar ook de zorgen van inwoners rondom het voortbestaan van de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

De leefbaarheid van de regio is in het gedrang, vindt de fractie. De fractie vraagt zich dan ook af of de gedeputeerde het met het CDA eens zijn dat er voldoende medische zorg op bereikbare afstand moet worden gewaarborgd. Ook wil de fractie weten wie er primair verantwoordelijk is voor voldoende zorg in Zuid-Holland en de bereikbaarheid daarvan.

Daarbij zijn deze twee situaties slechts een voorbeeld van de vele maatschappelijke voorzieningen die (dreigen te) verdwijnen. Het CDA vraagt de Gedeputeerde Staten daarom of zij bereid zijn om bij de verdere woningbouwopgave en de ruimtelijke puzzel die men hiervoor in Zuid-Holland aan het maken is, als randvoorwaarde willen stellen dat er rekening wordt gehouden met voldoende maatschappelijke voorzieningen zoals zorg en onderwijs in de regio.