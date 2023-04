Molenlanden heeft extra energietoeslag al uitgekeerd

di 18 apr. 2023, 08:49

Nieuws 602 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft in december 2022 al een bedrag van 500 euro extra uitbetaald in het kader van de energietoeslag.

Dat meldt het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen die Progressief Molenlanden hierover vorige week stelde. De partij verwees naar Alblasserdam, waar het college enkele maanden eerder dan de invoering van de nieuwe wet hun inwoners met een minimum inkomen al tegemoet gekomen is met een vervroegde uitkering van 300 euro, en vroeg of zoiets ook mogelijk is in Molenlanden. Hierdoor kunnen mensen met een minimum inkomen de hogere energierekening nu al betalen en worden ze niet achteraf pas gecompenseerd.

De gemeente Molenlanden is het eens met die gedachtegang en heeft in december al een bedrag van 500 euro extra uitbetaald, bovenop de toeslag van 1300 euro voor 2022.

“De daarvoor door het Rijk extra ter beschikking gestelde middelen in de oktobercirculaire 2022 zijn daarmee volledig besteed. Er resteren dus momenteel geen beschikbare rijksmiddelen voor een energietoeslag meer”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.

“Als gemeenten/Avres gaan we de energietoeslag 2023 uitbetalen zodra de landelijke wetgeving energietoeslag en de verdere rijksbudgetten zijn vastgesteld”, meldt het college van Molenlanden tot besluit.