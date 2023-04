‘Stammen-conclaaf’: Kinderdijkse bakkersfamilie houdt al jarenlang familiebijeenkomsten

KINDERDIJK • Al tientallen jaren komt een aantal (klein)kinderen van bakker Nijs Stam (1900-1971) op vrijdag bij elkaar. Voor een middag vol herinneringen, anekdotes en fijne gesprekken.

Het bakkersechtpaar Nijs en Neeltje (Nees) Stam-Verhaar had twaalf kinderen en zeventig kleinkinderen. De familiebijeenkomsten op vrijdagmiddag zijn spelenderwijs ontstaan en kregen de naam van ‘Stammen-conclaaf’. Niemand is leider van dit zogenaamde conclaaf en er wordt al helemaal geen paus gekozen. De naam is louter ludiek. Nieuws en uitnodigingen worden per mail aan de familieleden doorgegeven. “Niet per WhatsApp, daar zijn we te ouderwets voor.” De bijeenkomsten ontstonden zo’n dertig jaar geleden toen Leen, één van de twaalf kinderen van het bakkersechtpaar, vanwege MS meer aan huis gebonden was. Broer Jo reed hem vaak op vrijdag naar de (keurings)arts en bleef daarna nog een tijdje bij hem zitten. Een andere broer voegde zich erbij en nog een, en ziedaar: de familiebijeenkomst met Stammen en hun partners was geboren. Momenteel wordt het conclaaf nog steeds op vrijdagmiddag gehouden, maar wel op verschillende adressen.

De naam Stam is hoogstwaarschijnlijk in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog ontstaan. Vanwege geloofsvervolging vluchtten veel protestanten naar Duitsland waar ze in Emden in een soort asielzoekerscentrum werden opgevangen. Het Duitse woord voor azc is Stammlager. Er zijn in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk overigens zeven stromingen Stam die geen familie van elkaar zijn. De nazaten van Nijs en Neeltje Stam geven hun familie de volgende kenmerken: belezen, belangstellend, graag ergens goedmoedig de gek mee steken, houden van taalgrapjes. Dit laatste blijkt niet alleen uit de naam ‘Stammen-conclaaf’. Zoon Adri maakte er een sport van om tijdens het maken van de tompoezen heel snel de woorden net anders of achterstevoren te zeggen: ‘Scheurwitgeaf’ = afweergeschut. Of: Jizpo!’ = opzij!

Er is geen programma voor het conclaaf. Er wordt over allerlei onderwerpen gesproken, maar regelmatig komt het gesprek op kerkelijke of politieke onderwerpen. Alleen de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar kent een officieel tintje, omdat er dan ook uit de Bijbel wordt gelezen en gebeden. Tevens komen er op dit eerste conclaaf de meeste familieleden, tot zelfs uit Canada. Een van de Stammen verwoordt de mening van de andere aanwezigen: “Het is fijn om verhalen van vroeger te horen.” Een ander vult aan: “Met soms een leuke discussie waarbij we elkaars mening altijd respecteren.”

Janny den Besten