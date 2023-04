‘Rondje voor de Ramen’ in Oud-Alblas levert ruim bijna 28.000 euro op

ma 17 apr. 2023, 13:56

Nieuws 911 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Met het evenement ‘Rondje voor de Ramen’ haalde hervormde gemeente in Oud-Alblas zaterdag 27.651 euro op.

Het geld is bestemd voor het herstellen van de ramen in het kerkgebouw. Zo’n twintig lopers legden een uur lang gesponsord het parcours rond de kerk af, waarbij ze ook te maken kregen met een stormbaan. Daarnaast was er een terras ingericht waar het publiek terechtkon voor allerlei lekkernijen.