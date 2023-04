Voorverkoop De Dompelaar in Groot-Ammers van start

ma 17 apr. 2023, 10:26

Nieuws 625 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Het nieuwe seizoen bij zwembad De Dompelaar staat weer voor de deur. In de voorverkoop die loopt tot en met 6 mei kan een abonnement met korting aangeschaft worden.

Het zwemabonnement kan online aangevraagd worden via de website www.dompelaar.nl. Bij het aanvragen kan direct via Ideal betaald worden. Aan de kassa kan er fysiek op 21 en 22 april van 10.00 tot 16.00 uur een abonnement gekocht worden tegen voorverkoopprijzen. Voor kinderen is een abonnement nodig vanaf 2 jaar. Nieuw dit seizoen zijn een abonnement voor peuters (2 t/m 4 jaar) en de jeugd (5 t/m 15 jaar). Uiteraard is er ook weer een gezinsabonnement voor vier personen op één adres ongeacht leeftijd.

Met een abonnement heb je van 1 mei tot en met 16 september onbeperkt toegang tot het Ammerse zwembad. Het komende seizoen worden er weer veel activiteiten georganiseerd. Een abonnement geeft extra voordeel. Ook dit jaar weer warm zwemwater in De Dompelaar van minimaal 23 graden. Mede mogelijk gemaakt door Celcius-sponsoren en een isolerend lamellenkleed. Voor het bestellen van een abonnement, openingstijden en tarieven: www.dompelaar.nl.