Timotheos Alblasserdam bezorgt op Koningsdag tompoucen in de West-Alblasserwaard

ma 17 apr. 2023, 10:21

REGIO • Vrijwilligers van de werkgroep Timotheos in Alblasserdam bezorgen op Koningsdag, donderdag 27 april, tompoucen in Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas of Streefkerk.

De tompoucen worden gemaakt door bakker Voordijk uit Ridderkerk en worden op Koningsdag tussen 08.00 uur en 10.00 uur gratis thuisbezorgd. De tompoucen zijn te koop per doosje van vier stuks voor het bedrag van 9,50 euro.

Met deze actie wordt het werk van de stichting Timotheos in Malawi gesteund. Timotheos werkt in dit Afrikaanse land onder (wees)kinderen en scholieren. Tompoucen kunnen besteld worden via www.timotheosalblasserdam.nl/tompouce. Daarmee worden weeskinderen en scholieren in Malawi gesteund.