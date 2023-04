65 sportwagens toeren met kinderen door de Alblasserwaard

REGIO • Zo’n 65 sportwagens hebben zaterdag 15 april meegedaan aan Kids and Cars.

De passagiersstoel werd bezet door kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten komen of het op een andere manier minder hebben. De rit startte in Alblasserdam, ging door Sliedrecht en Molenlanden en eindigde in Papendrecht.

Onderweg genoot het publiek van brullende motoren, veel PK’s en lachende gezichten. Er waren twee stops: in Sliedrecht en Molenlanden, waar de bijzondere sportwagens bewonderd konden worden.

Kids and Cars ondersteunt tevens een goed doel. Ditmaal is dat de Voedselbank. Dankzij sponsoren en berijders die een bijdrage hebben gedaan kon er zaterdag een mooie cheque worden overhandigd.