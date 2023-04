Odensehuis Molenlanden officieel opgericht: inloopdag op 10 mei

OUD-ALBLAS • Het in juni te starten Odensehuis Molenlanden is onlangs bij notaris Van der Heiden officieel opgericht.

Als oprichters tekenden Arie Slob en Jan Simons de oprichtingsakte. Zij maken deel uit van de initiatiefgroep die verder bestaat uit Anneke Hartog, Jell Kooijman, Arjan Kraijo en Nelleke Mauritz. Vanuit de gemeente Molenlanden is Jannine van Asch betrokken.

Ontmoetingsplek

Het Odensehuis is een inloop-, informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en familie en vrienden. Om het Odensehuis te bezoeken is geen zorgindicatie nodig: iedereen is welkom. Het Odensehuis wordt van en voor de gasten en hun naasten. De intentie is om op 1 juni feestelijk te openen en daarna te starten met twee dagen per week. Men kan dan binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee, een lekkere lunch of een gezellige activiteit.

Het Odensehuis is gelegen aan de Peperstraat 41-43 in Oud Alblas. De oude boerderij is een prachtige locatie met binnen- én buitenruimte die heel veel mogelijkheden biedt ruimte voor gasten en hun mantelzorger. Het Odensehuis krijgt de naam ‘Bij boer Barend’. De naam is een mooi eerbetoon aan de laatste boer die op deze locatie heeft geboerd.

Inloopdag

Om geïnteresseerden en zorgprofessionals een kijkje te laten nemen, is er op woensdag 10 mei een inloopdag. Leden van de initiatiefgroep zullen deze dag aanwezig zijn om belangstellenden te informeren. De inloopdag zal uit twee delen bestaan. ’s Middags van 14.00 tot 17.00 zijn de mensen die werken of contact hebben met de doelgroep welkom. Denk aan zorgprofessionals, welzijnsstichtingen en kerken. ’s Avonds van 19.00 tot 21.30 uur staat de koffie klaar voor overige belangstellenden: toekomstige gasten, hun mantelzorgers, potentiële vrijwilligers en buurtgenoten.

Zonder vrijwilligers kan het Odensehuis niet van start. Vrijwilligers zijn welkom op 10 mei tussen 19.00 en 21.30 uur om kennis te maken. Voor meer informatie: Arie Slob via 06-51173181.