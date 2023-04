OVV-rapport: ‘Omwonenden beter beschermen tegen schadelijke stoffen van onder meer Chemours’

1 uur geleden

DORDRECHT/REGIO • Omwonenden van grote industriële bedrijven moeten beter beschermd worden tegen schadelijke stoffen die worden uitgestoten door deze bedrijven. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de uitstoot van industriële bedrijven. Overheden, bedrijven en milieuorganisaties onderschrijven de conclusie, meldt de NOS.

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat spreekt van een “serieuze en zorgelijke boodschap” waarmee ze aan de slag wil. Ze hoopt samen met provincies en omgevingsdiensten afspraken te kunnen maken over het verminderen van de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van bijvoorbeeld Tata Steel in IJmuiden en Chemours in Dordrecht.

De OVV heeft onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie rond Tata Steel in IJmuiden, Chemours in Dordrecht en Asfaltfabriek Nijmegen. Aanleiding waren klachten van omwonenden over schadelijke uitstoot door die bedrijven. De OVV concludeert dat zowel de grote industriebedrijven als de overheid tekortschieten in het beschermen van de gezondheid van mensen in de buurt.

Sliedrechter Kees van der Hel staat zaterdag voor de 157ste keer actie te voeren bij chemiebedrijf Chemours, zoals elke zaterdag. “Tot we ons doel bereikt hebben, gaan we door.” Hij noemt het rapport van de OVV heel hoopgevend: “Wij voelen ons gesteund en hoopvoller dan in jaren.”

De bedrijven die de OVV onder de loep heeft genomen zeggen op hun beurt de conclusies van de onderzoeksraad te omarmen. Chemours in Dordrecht zegt dat ze ‘een goede buur’ willen zijn. Het Dordtse bedrijf wil actief het gesprek met omwonenden aangaan en blijven investeren in maatregelen om de uitstoot te beperken.