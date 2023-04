ingezonden mededeling

Denk jij al na over de verduurzaming van je huis?

do 13 apr. 2023, 08:14

Als huiseigenaar sta je voor een paar flinke uitdagingen als je in een wat oudere woning woont. De huizen die vandaag de dag worden gebouwd zijn optimaal geïsoleerd en voorbereid op een toekomst zonder gas en met een warmtenet.

Maar als je in een wat ouder huis woont, is er vaak nog veel werk aan de winkel, volgens hetkontakt.nl . Dat begint met goed isoleren. Zonder dat kun je namelijk je gasgestookte cv-ketel niet vervangen door een duurzaam systeem.

Pak de muren aan

Veel warmte verlaat het huis via de muren. Door spouwmuurisolatie kun je daar wat aan doen. En het heeft nog een voordeel: je huis wordt minder vatbaar voor vocht en schimmel. De spouwmuren van een tussenwoning isoleren is voor een gespecialiseerd bedrijf een klus die hooguit een halve dag duurt. Het werk gaat van buitenaf, je hebt er dus binnen in huis geen last van. En je hoeft ook je huis niet uit, tenzij je niet in de herrie wilt zitten. Het enige wat je na het isoleren moet doen is de ramen zemen, want die kunnen dan wel een extra poetsbeurt gebruiken.

Wat nu als ik geen spouwmuren heb?

Oudere woningen van vóór 1940 hebben vaak geen spouwmuren. Die werden toen simpelweg niet gemaakt. Deze huizen hebben zogenaamde eensteensmuren. Er zit niet nog een laag achter waar isolatiemateriaal tussen kan. Isoleren wordt dan lastig. Maar er is wel een mogelijkheid. Je kunt kiezen voor voorzetwand isolatie . Deze wanden worden aan de binnenzijde tegen de buitenmuren aangebracht. Op die manier kan er alsnog worden geïsoleerd. Aan de buitenzijde een muur metselen is vaak geen optie. Hier is meestal geen ruimte voor of het schaadt het aanzien van het pand.

Het dak isoleren

Naast de muren is het ook belangrijk om het dak van je huis te laten isoleren. Via het dak verlaat de meeste warmte de woning. Dakisolatie zorgt er dus voor dat je aanzienlijk op je energierekening kunt besparen. Ook maak je je huis daarmee geschikt voor een elektrische warmtepomp. Deze kan een woning vaak minder goed verwarmen dan een gasgestookte cv ketel. Maar met goede isolatie is het prima mogelijk om over te stappen op een warmtepomp. Dit is goed nieuws, want de overheid wil dat alle cv ketels vanaf 2026 bij vervanging worden ingeruild voor een warmtepomp. Die mag overigens wel hybride zijn. Deze pompen worden ondersteund door de cv ketel als de gevraagde temperatuur niet kan worden gehaald met alleen het elektrisch verwarmen.