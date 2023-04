Sport4Hope: gezellige fietstocht vanuit Gorinchem met goed doel

21 minuten geleden

GORINCHEM • Op zaterdag 10 juni wordt vanuit Gorinchem de Sport4Hope gehouden: een gezellige fietsdag met prachtige routes en een belangrijk doel.

Door middel van het inschrijfgeld (en eventuele sponsorbijdragen) wordt de stichting ‘Als kanker je raakt’ ondersteund. Alle routes van Sport4Hope hebben de Gomarusschool aan de Hoefslag 11 in Gorinchem als start- en finishlocatie.

Er zijn drie verschillende routes: De 50km route is geschikt voor ebikes en normale fietsen, de 100 km route is geschikt voor mountainbikes en racefietsen en de 150 km route is geschikt voor racefietsen.

De inschrijfkosten zijn 35 euro voor een individu, 18,50 euro voor een student en 50 euro voor een gezin. Daarnaast kunnen deelnemers een actiepagina aanmaken, waar anderen hen kunnen sponsoren. Voor de lunch wordt gezorgd. Opgeven kan via: https://sport4hope.nl. Voor meer informatie over het goede doel: www.alskankerjeraakt.nl.